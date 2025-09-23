A szív megszakad! Elhagyatott balatoni üdülő verte ki a biztosítékot

A Felfedező fotósorozata egy elhagyatott balatoni üdülő belső tereit mutatja be, ahol neoncsöves lámpák, retró bútorok és meglepő rend fogadja a szemlélőt. Sok helyen még az ágyneműk is az ágyakon pihennek, a folyosón pedig halomban állnak a paplanok. Az urbex helyszínen a hatalmas, napfényes étkező kong az ürességtől, a parkettás szobák és a falvédők pedig a hetvenes–nyolcvanas évek hangulatát idézik.

Elhagyatott balatoni üdülő, ahol még érintetlenül megmaradt a régi nyaralások hangulata.

Forrás: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Színkavalkád és bőrfotelek az elhagyatott balatoni üdülőben

A melegítőkonyhában napsárga bútor, piros-fehér mintás csempe és barna linóleum fogadja a látogatót. Másutt széles bőrfotelek, piros kanapé és geometrikus fürdőszobacsempe utal arra, hogy valaha itt nyaralók százai töltötték a vakációjukat. – Mintha a ’80-as évekbe utaztam volna vissza ebben a balatoni üdülőben. Ezek a színek, az illatok, a retró hangulat... Imádtam a felfedezés minden percét – írta az urbex fotós.

Megszakad a szívem

A képek alatt a kommentelők is nosztalgiával szóltak a helyről. Volt, aki azt írta – Nekem az ilyenek miatt mindig megszakad a szívem! –, másnak a gyerekkorát idézte fel a látvány. Többen is kiemelték, milyen jó állapotban maradt fenn az épület: – Sehol egy beázás nyoma, miért kellett ezt is bezárni? – kérdezte valaki.