Így múlik el a világ a dicsősége: főurak lakhelye, szakiskola és kollégium is volt a titokzatos szellemkastély

Boltíves folyosókon átszűrődő fény, kovácsoltvas korláttal szegélyezett díszes lépcső, és még mindig impozáns szalonok árulkodnak arról, hogy itt valaha fényűző élet zajlott. Az elhagyatott kastélyok között különleges helyet foglal el az a barokk épület, amelyről a Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában oldalán megjelent fotósorozat készült. Az U alakban épült kastély fénykorában a magyar főúri világ eleganciáját képviselte, később azonban új funkciókat kapott. Működött benne iskola, szakiskola és kollégium is, utóbbi egészen 1991-ig.

Elhagyatott kastély – a barokk épület belseje még most is impozáns

Forrás: Facebook/Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Somogy eltűnő szépségei

Mit megírtuk, Somogyban számos elhagyatott kastély van, amelyek hasonlóan szomorú sorsra jutottak. A Zichy-kastély hosszú ideig adott otthont kórháznak, menekülttábornak és tüdőszanatóriumnak, falai között pedig még ma is ott vannak a boncterem maradványai, a boncasztalok és a hullatárolók. Bár évekkel ezelőtt wellness-szállodát ígértek belőle kialakítani, a beruházás soha nem valósult meg, így az épület továbbra is üresen áll.