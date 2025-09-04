1 órája
Így múlik el a világ a dicsősége: főurak lakhelye, szakiskola és kollégium is volt a titokzatos szellemkastély
Magyarországon számos főúri kastély áll üresen, amelyek egykor a vidéki élet központjai voltak, mára több közülük csupán urbex fotósok számára felfedezhető. Az elhagyatott kastélyok sorát gyarapítja Dragon Urbex fotósorozata is, amely egy különleges barokk épület jelenlegi állapotát mutatja be. Somogyban több hasonló sorsú kastélyt is bemutattunk.
Forrás: Facebook/Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában
Boltíves folyosókon átszűrődő fény, kovácsoltvas korláttal szegélyezett díszes lépcső, és még mindig impozáns szalonok árulkodnak arról, hogy itt valaha fényűző élet zajlott. Az elhagyatott kastélyok között különleges helyet foglal el az a barokk épület, amelyről a Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában oldalán megjelent fotósorozat készült. Az U alakban épült kastély fénykorában a magyar főúri világ eleganciáját képviselte, később azonban új funkciókat kapott. Működött benne iskola, szakiskola és kollégium is, utóbbi egészen 1991-ig.
Somogy eltűnő szépségei
Mit megírtuk, Somogyban számos elhagyatott kastély van, amelyek hasonlóan szomorú sorsra jutottak. A Zichy-kastély hosszú ideig adott otthont kórháznak, menekülttábornak és tüdőszanatóriumnak, falai között pedig még ma is ott vannak a boncterem maradványai, a boncasztalok és a hullatárolók. Bár évekkel ezelőtt wellness-szállodát ígértek belőle kialakítani, a beruházás soha nem valósult meg, így az épület továbbra is üresen áll.
Így múlik el a világ a dicsősége: főurak lakhelye, szakiskola és kollégium is volt a titokzatos szellemkastélyFotók: MW
Elhagyatott kastély a Balatonnál
A Balatontól délre fekvő, több mint kétszáz éves Csapody-kastély története hasonló. Egykor mezőgazdasági szakiskolaként és diákotthonként működött, 2007-ben azonban hirtelen bezárták, azóta pedig elhagyatottan pusztul. Bár a környékbeliek még emlékeznek a hajdani pezsgő életre, az épület ma már csak az urbex fotósok képein elevenedik meg.