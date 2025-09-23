szeptember 23., kedd

Városfejlesztés

2 órája

Élhetőbbé vált Nagyatád 1 milliárdos fejlesztéssel

Címkék#városközpont#nagyatádi#uniós#Jókai lakótelep#projekt

Sonline.hu
Forrás: Nagyatád

Lezárult az „Élhető Nagyatád” projekt, amelynek keretében 1 milliárd forint uniós támogatásból újult meg a nagyatádi városközpont és a Jókai lakótelep. A beruházás során 654 méter útszakaszt újraaszfaltoztak, közel 900 méteren járdákat és parkolókat korszerűsítettek, 379 fát ültettek, több mint 9 kilométer új kerékpársáv épült, és a sportcsarnok is modernizálódott.

 

