Helyi közélet

54 perce

Elhunyt a Szódás, Kaposvár ismert, mindig jó kedélyű szikvízárusa

Címkék#szikvíz#kaposvári#Flaxa József

Elhunyt Flaxa József, akit sokan csak a Szódásként ismertek.

"Közel 40 éven át készítette a szikvizet. Számára a szóda nem csupán ital, hanem egy élet, egy közösségi élmény volt. Sokan vártuk a szombatot, amikor sorban állva hallgattuk történeteit. Jókedv, humor, élcelődés jellemezte." - emlékezett meg Dér Tamás kaposvári önkormányzati képviselő Facebook-bejegyzésében.

Forrás: https://www.facebook.com/dertamaskaposvar

 

 

 

