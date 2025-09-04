Elhunyt a Szódás, Kaposvár ismert, mindig jó kedélyű szikvízárusa

"Közel 40 éven át készítette a szikvizet. Számára a szóda nem csupán ital, hanem egy élet, egy közösségi élmény volt. Sokan vártuk a szombatot, amikor sorban állva hallgattuk történeteit. Jókedv, humor, élcelődés jellemezte." - emlékezett meg Dér Tamás kaposvári önkormányzati képviselő Facebook-bejegyzésében.

Forrás: https://www.facebook.com/dertamaskaposvar