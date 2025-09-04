Helyi közélet
54 perce
Elhunyt a Szódás, Kaposvár ismert, mindig jó kedélyű szikvízárusa
Elhunyt Flaxa József, akit sokan csak a Szódásként ismertek.
"Közel 40 éven át készítette a szikvizet. Számára a szóda nem csupán ital, hanem egy élet, egy közösségi élmény volt. Sokan vártuk a szombatot, amikor sorban állva hallgattuk történeteit. Jókedv, humor, élcelődés jellemezte." - emlékezett meg Dér Tamás kaposvári önkormányzati képviselő Facebook-bejegyzésében.
