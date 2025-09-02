Helyi közélet
46 perce
Elindult a jelentkezés az őszi érettségire – szeptember 5-ig lehet benyújtani
Megkezdődött a jelentkezés a 2025/2026-os tanév október-novemberi érettségi vizsgáira. A jelentkezési határidő: 2025. szeptember 5.
A jelentkezéseket nem az Oktatási Hivatalnál, hanem a kijelölt intézményeknél vagy a kormányhivataloknál kell benyújtani. A szükséges információk és az érintett intézmények listája az Oktatási Hivatal honlapján található.
Hol és hogyan lehet jelentkezni?
- Tanulói jogviszonnyal rendelkezők (középiskolában vagy szakképző intézményben tanulók) csak a saját iskolájukban, vagy ha az nem szervez vizsgát, a kijelölt intézményben jelentkezhetnek. Online felület számukra nem elérhető.
- Tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők (pl. már érettségizettek, külföldön végzettek) a kormányhivatalokon keresztül jelentkezhetnek, az E-jel programmal (Ügyfélkapu+ vagy DÁP szükséges), vagy letölthető jelentkezési lappal, amit postán, személyesen vagy e-papíron kell benyújtani.
