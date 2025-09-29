szeptember 29., hétfő

Elképesztő: 800 ezer forintos bírságot kapott egy sofőr a vontatmánya miatt

Megdöbbentő karavánba futottak bele a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei : a román járműszerelvény egy trélert húzott maga után, rajta egy autóval, mögötte pedig egy hatalmas mezőgazdasági géppel.

Harsányi Miklós

A pénzügyőrök Fehérgyarmaton, a 49. számú fő úton állították meg  a járműszerelvényt, amely elképesztően veszélyes karavánként közlekedett a térségben.

A román járműszerelvény egy trélert húzott maga után, rajta egy autóval, mögötte pedig egy hatalmas mezőgazdasági géppel

 Az első jármű egy trélert húzott maga után, amely egy személyautót vitt, mögé egy másik vontatmányt kapcsoltak egy monstrum mezőgazdasági géppel megrakva.

 – Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a szerelvény 39,71 százalék túlsúllyal közlekedett, a rakományt rögzítő hevederek több helyen elszakadtak, illetve sérültek – közölte hétfőn  a NAV. A 32 éves sofőr úgy érvelt, hogy nem tudott a túlsúlyról, Lengyelországból Romániába tart a saját részére vásárolt járművel és munkagéppel. A férfit 780 000 forint bírsággal sújtották.

Nemrégiben az M7-es autópályán egy hasonló horrorkaraván sokkolta az autósokat, akkor is román rendszámú vontatóra pakolták fel a járműveket.

 

