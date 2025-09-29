Elképesztő: 800 ezer forintos bírságot kapott egy sofőr a vontatmánya miatt

A pénzügyőrök Fehérgyarmaton, a 49. számú fő úton állították meg a járműszerelvényt, amely elképesztően veszélyes karavánként közlekedett a térségben.

Az első jármű egy trélert húzott maga után, amely egy személyautót vitt, mögé egy másik vontatmányt kapcsoltak egy monstrum mezőgazdasági géppel megrakva.

– Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a szerelvény 39,71 százalék túlsúllyal közlekedett, a rakományt rögzítő hevederek több helyen elszakadtak, illetve sérültek – közölte hétfőn a NAV. A 32 éves sofőr úgy érvelt, hogy nem tudott a túlsúlyról, Lengyelországból Romániába tart a saját részére vásárolt járművel és munkagéppel. A férfit 780 000 forint bírsággal sújtották.

Nemrégiben az M7-es autópályán egy hasonló horrorkaraván sokkolta az autósokat, akkor is román rendszámú vontatóra pakolták fel a járműveket.