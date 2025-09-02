Élmények sokaságát élhették át a kaposvári diákok

– Öt napos tanulmányi kirándulásunk során Erdély számos történelmi, kulturális és természeti emlékhelyét kerestük fel, melyek segítették a tanórán megszerzett ismeretek elmélyítését, valamint a nemzeti összetartozás érzésének erősítését – számot be kedden a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium. A szállásuk négy éjszakán keresztül Torockón volt.

Az első megállójuk Déva vára volt, ahol felelevenítették a Kőmíves Kelemen balladáját, s áttekintették a vár történetét. Második napon Kolozsvár nevezetességeinek bejárásával töltötték. Meglátogatták a Szent Mihály-templomot, a Mátyás-szobrot és Mátyás király szülőházát, továbbá a Báthory István Elméleti Líceumot, a Babes–Bolyai Tudományegyetemet, a Farkas utcai református templomot és a Szabók bástyáját. S jártak Torockón, meglátogatták a tordai sóbányát, a nagyenyedi várat, s Küküllőváron a Bethlen–Haller-kastélyban az erdélyi reneszánsz építészettel ismerkedtek.