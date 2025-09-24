szeptember 24., szerda

Élő egyház: 21 gyereket kereszteltek meg egyszerre Kisbajomban

Huszonegy, nevelőszülőknél nevelkedő gyereket keresztelt meg a kisbajomi református templomban Bódis Tamás, a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ lelkésze.

Lőrincz Sándor

Huszonegy, nevelőszülőknél nevelkedő gyereket keresztelt meg a kisbajomi református templomban Bódis Tamás, a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ lelkésze. A fiatalok mindegyike a nagyatádi szakmai egységhez tartozik. A felemelő ünnepi szertartásra megtelt Isten háza; a nevelőszülők mellett sokan szerettek volna tanúi lenni az ünnepi eseménynek, így közösen kérhették Istent, hogy járjon közbe a megkeresztelt gyermekek lelki növekedéséért. A hangulatos szeretetvendégséget a kisbajomi erdei iskola udvarán tartották.

 

