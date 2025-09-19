1 órája
Hiába vizsgáztunk le, mégis rettegünk, csak nehogy alkalmazni kelljen
Az emberek négyötöde pánikba esik, így baj esetén leblokkolunk, állítja egy friss felmérés. Hiába az elsősegély vizsga, félünk az életmentéstől.
Hiába van valakinek elsősegély vizsgája, a magyarok többsége mégis ódzkodik az újraélesztéstől egy váratlan szituációban. A legtöbben attól tartanak, hogy a segítségnyújtással még nagyobb bajt okoznak, pedig a szakértők szerint nem kell orvosi végzettség ahhoz, hogy lélekjelenléttel akár életet mentsünk.
Az elsősegély vizsga ellenére a legtöbben félnek
Ordacsehi önkormányzata megtette a lépéseket egy esetleges életmentéshez, mert a Fonyódi Mentőalapítványtól egy defibrillátort kaptak. Az önkormányzati dolgozóknak meg kell majd tanulniuk az újraélesztés lépéseit. Az is később dől el, hogy a szükséges engedélyek birtokában hol helyezik majd el az életmentő készüléket a településen.
Hiába van ott a járművekben az elsősegély doboz és az autós elsősegély csomag, ennyi nem elég. Bár a jogosítvány megszerzéséhez szükség van az elsősegélynyújtás alapvető ismereteinek megszerzésére, mégis elenyésző azoknak a száma, akik kívülállóként magabiztosan lépnek fel egy közúti baleset alkalmával – ez derült ki a Magyar Suzuki megbízásából, az Ipsos által elvégzett reprezentatív kutatásból, írta meg az autoszektor.hu.
- A megkérdezettek döntő többsége, több mint 80 százaléka úgy gondolja, erkölcsi és állampolgári kötelesség segítséget nyújtani. Ugyanakkor hiába ismeri a magyarok kétharmada az elsősegélynyújtás alapjait, mégis bizonytalan, mit kellene tenni. Ennek megfelelően csupán a megkérdezettek egyötöde válaszolta azt, hogy baleset esetén tudná, mi a helyes eljárás a segítségnyújtásra. Azok körében, akik az elmúlt 1-2 évben frissítették elsősegélynyújtó ismereteiket, a felkészültség érzése és a tettrekészség aránya némileg magasabb az átlagnál.
A baleseti sokkhatás bénító
- A bizonytalan sofőröket leginkább a félelem gátolja. Attól tartanak, hogy rosszul csinálnak valamit (46%), illetve a hozzáértés hiányával magyarázták habozásukat (21%). Minden ötödik autóst a látvány sokkolja, azért nem segít. A segélyhívó (112) tárcsázása, a helyszín biztosítása és a sérült nyugtatása is jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a sérültnek stabilizálják az állapotát. A félelem leküzdése és a magabiztosság megszerzése azonban az elsősegélynyújtás alapjainak felfrissítésével megszerezhető az autósok számára.
Somogyban megnőtt az érdeklődés a munkahelyi elsősegélynyújtás iránt
Nem jó fogalmazás, hogy népszerű-e az elsősegélynyújtás, onnan kell megközelíteni, hogy kötelesség, felelte érdeklődésünkre Gyarmati László, a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének szakmai vezetője. A törvény is előírja, hogy adott esetben az autósok közül elsősegélynyújtási kötelezettsége van annak, aki elsőként egy baleset helyszínére ér.
– Azoknak, akik az elsősegély vizsgára jelentkeznek, azt szoktam mondani, hogy nem elsősorban azért kell megtanulni, hogy idegeneken segítsenek, mert ehelyett sajnos könnyen előfordulhat, hogy a családtagoknál vagy ismerősöknél kell alkalmazni a tanult fogásokat – mondta Gyarmati László. – Azon a szemléleten kellene változtatni, hogy ha valaki kilép az elsősegélynyújtó tanfolyamról, főképp autós oktatás után, ezt ne azzal a hozzáállással és tudattal tegye, hogy neki ezt úgy sem kell használnia, hanem azzal az elszántsággal, hogy mindent tegyen meg azért, hogy másokat megmentsen, és így adja át a sérültet vagy beteget az odaérkező mentősöknek.
A bemutatók és oktatások után gyakori, hogy odajön hozzájuk valaki, majd hálásan és lelkendezve elmeséli, milyen jó, hogy elsajátította az ismereteket, mert használni is tudta, és ezzel életet mentett, tapasztalta. A Vöröskereszt képzései a vármegye valamennyi járását lefedik, különböző szintű oktatásokat nyújtanak, és elmondható, hogy a munkahelyi elsősegélynyújtási képzések iránt mostanában megnőtt az érdeklődés.