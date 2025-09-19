Hiába vizsgáztunk le, mégis rettegünk, csak nehogy alkalmazni kelljen

Hiába van valakinek elsősegély vizsgája, a magyarok többsége mégis ódzkodik az újraélesztéstől egy váratlan szituációban. A legtöbben attól tartanak, hogy a segítségnyújtással még nagyobb bajt okoznak, pedig a szakértők szerint nem kell orvosi végzettség ahhoz, hogy lélekjelenléttel akár életet mentsünk.

Az elsősegély vizsga aranyat érhet, ha a tudást merjük használni

Az elsősegély vizsga ellenére a legtöbben félnek

Ordacsehi önkormányzata megtette a lépéseket egy esetleges életmentéshez, mert a Fonyódi Mentőalapítványtól egy defibrillátort kaptak. Az önkormányzati dolgozóknak meg kell majd tanulniuk az újraélesztés lépéseit. Az is később dől el, hogy a szükséges engedélyek birtokában hol helyezik majd el az életmentő készüléket a településen.

Hiába van ott a járművekben az elsősegély doboz és az autós elsősegély csomag, ennyi nem elég. Bár a jogosítvány megszerzéséhez szükség van az elsősegélynyújtás alapvető ismereteinek megszerzésére, mégis elenyésző azoknak a száma, akik kívülállóként magabiztosan lépnek fel egy közúti baleset alkalmával – ez derült ki a Magyar Suzuki megbízásából, az Ipsos által elvégzett reprezentatív kutatásból, írta meg az autoszektor.hu.

A megkérdezettek döntő többsége, több mint 80 százaléka úgy gondolja, erkölcsi és állampolgári kötelesség segítséget nyújtani. Ugyanakkor hiába ismeri a magyarok kétharmada az elsősegélynyújtás alapjait, mégis bizonytalan, mit kellene tenni. Ennek megfelelően csupán a megkérdezettek egyötöde válaszolta azt, hogy baleset esetén tudná, mi a helyes eljárás a segítségnyújtásra. Azok körében, akik az elmúlt 1-2 évben frissítették elsősegélynyújtó ismereteiket, a felkészültség érzése és a tettrekészség aránya némileg magasabb az átlagnál.

A baleseti sokkhatás bénító

A bizonytalan sofőröket leginkább a félelem gátolja. Attól tartanak, hogy rosszul csinálnak valamit (46%), illetve a hozzáértés hiányával magyarázták habozásukat (21%). Minden ötödik autóst a látvány sokkolja, azért nem segít. A segélyhívó (112) tárcsázása, a helyszín biztosítása és a sérült nyugtatása is jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a sérültnek stabilizálják az állapotát. A félelem leküzdése és a magabiztosság megszerzése azonban az elsősegélynyújtás alapjainak felfrissítésével megszerezhető az autósok számára.

Somogyban megnőtt az érdeklődés a munkahelyi elsősegélynyújtás iránt

Nem jó fogalmazás, hogy népszerű-e az elsősegélynyújtás, onnan kell megközelíteni, hogy kötelesség, felelte érdeklődésünkre Gyarmati László, a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének szakmai vezetője. A törvény is előírja, hogy adott esetben az autósok közül elsősegélynyújtási kötelezettsége van annak, aki elsőként egy baleset helyszínére ér.