Elsősök első napja a suliban! A te gyermeked is látható a fotókon?

Harsányi Miklós
Forrás: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola

Elsőseink első napja a suliban – a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola diákjainak fotói láthatóak a tanintézmény közösségi oldalán.

A tanévnyitó kapcsán arról is beszámoltak: az iskolába lépés nagy izgalmat jelent minden család életében. Idén tizenöt kis elsős lépte át az iskola kapuját. Az óvodások képviseletében Fazekas Ábris, Letenyei Magdolna és Farkas György mondott verset. A legkisebbek búcsút vettek az óvó néniktől, akik Bencze Bea és Domján Beáta tanítónők gondjaira bízták őket. 

– Hagyományainkhoz híven a nyolcadikosok ceruzákkal és füzettel ajándékozták meg az elsősöket – olvasható a bejegyzésben. – Tóthné Bali Klára igazgató köszöntötte a szülőket, a kollégákat, az iskola dolgozóit, a meghívott vendégeket és nem utolsó sorban a gyerekeket, külön kiemelve az első osztályosokat és az új tanulóinkat. 

 

