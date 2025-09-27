Eltűnt egy család Somogyban

Hátborzongató képek érkeztek egy somogyi házból: mindent hátrahagytak az egykor ott élők. A bejárati ajtó üvege betört, az ablakokat beszőtte a pók. Somogy vármegyében eltűnt egy család – írja a Ripost.hu.

A Felfedező nevű urbexes 2014 óta dokumentálja az elhagyatott és lakatlan épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be. Ilyen volt például a budapesti luxusház rejtélye, aminek a lakóiról több teória is született, vagy a magyar gyár elhagyatott, műszaki könyvtárról sem. Rátalált egy elhagyatott házra is Somogy vármegyében, ahonnan rejtélyes körülmények között tűntek el a lakók.

A családi házat már benőtte a gaz, a falak omladoznak, de még mindig őrzi az emlékeket. Rengeteg tárgy maradt a házban. A bevetett ágyban egy nyitott bőröndöt hagytak, amiben iratok sorakoznak. Az ablakpárkányon pedig egy bőr táska várakozik.