Menekülő emut kerestek a rendőrök hétfőn a 67-es gyorsúton

A 67-es gyorsúton egy emu Kaposvár felé szaladt az aszfalton, mögötte üldöző férfiak – ezt a meghökkentő jelenetet látták az autósok hétfőn délelőtt. Páran a sajtónak is jelezték a történteket, fotó azonban nem készült a menekülőről ás az üldöző csapatról, mert a másik sávban autózók sem tudták lencsevégre kapni őket.

Az emu nem túl okos, de gyorsan fut Fotó: Astralian Museum

Az emut üldözték, de nem kapták el

A kaposvarmost érdeklődött a Magyar Közútnál, ott azonban nem tudtak az esetről.

Megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy megtudjuk, eljutott-e hozzájuk is az emu híre, azzal együtt, hogy veszélyes manőverek is kialakulhattak volna a gyorsúton a történtek miatt. Megerősítették, hogy érkezett hozzájuk bejelentés az emu miatt, arra közlekedő autóvezetők szóltak be a rendőrségre. A járőrök ki is érkeztek a megadott helyszínre, de nem találkoztak sem a futómadárral, sem az üldözőivel. Így nem derült fény a rejtélyre honnan jött és hová tartott a Somogyban nem őshonos, de jó pár helyen tartott futómadár.