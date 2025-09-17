szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt a lötyit felejtsd el!

2 órája

A legveszélyesebb a leleményes fiatal

Címkék#régióban#lötty#bónusz#cukor#energiaital#doboz

Tedd a szívedre a kezed: mindenkinek jobb így! Az, hogy nem a szülőnek kell veszekedni a gyerekkel az energiaital fogyasztás miatt, csak bónusz: kevesebbet költünk rá, és nem mi vagyunk a rossz zsaruk sem.

Dombi Regina

Bezzeg a mi időnkben! Használjuk ezt a mondatot oly sokszor, legyen szó arról, hogy öltözködik, mit sportol vagy éppen mit iszik a gyermekünk. Persze tudatos és következetes szülőként igyekszel olyan termékeket adni a kezébe, amelyek veszélytelenek az egészségére, de hát lássuk be, olykor-olykor megenyhülünk és kerül a bevásárló kosarunkba egy-egy cukor ital is. Amivel persze gond semmi, ha nem rendszeres, nem ezen a él a gyerek, belefér. Energiaitalból nulla a kvóta?

energiaital
Mennyire ártalmas a gyereknek az energiaital?
Forrás: The Guardian

Energiaitalból egy kortyot se!

Azonban ha energiaitalról van szó, a frász töri az embert. A bezzeg az én időmben pedig arra szól, hogy mi is azért megittunk egy-egy dobozzal, és tessék: élünk, ha nem is feltétlenül virulunk. A probléma megint a mérték. Vagyis az, hogy abból nincs elég. Amíg a kétezres évek fiataljai meg sem nagyon tehették, hogy doboz számra vegyék a cukros löttyöt, addig manapság jóval több zsebpénz csörög a kis tárcában. Így aztán a gyerkőc nem csak egyet vesz meg, hanem rosszabb esetekben akár többet is. Mivel anyu pedig nem csücsül ott állandóan a kamasz nyakán – pedig ha tehetné megtenné – így igazából még jó is lehet, hogy elveszi tőlük a rendszer, nem nekünk kell a rossz zsarunak lenni. 

Persze kiskapu mindig van, és ezt a fiatalok meg is találják és eszement módon nekimentek a koffeintablettának. Már aki. Jelentem ez egy sokkal kevésébe előforduló téma, legalább is a kis dél-somogyi régióban, ritka az, hogy koffeintabiért ugrik be a postás Józsi fia két két tanóra között. A veszély azonban jelen van, hiszen nem sokkal veszélyesebb dolog van, mint egy leleményes fiatal. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu