A legveszélyesebb a leleményes fiatal

Bezzeg a mi időnkben! Használjuk ezt a mondatot oly sokszor, legyen szó arról, hogy öltözködik, mit sportol vagy éppen mit iszik a gyermekünk. Persze tudatos és következetes szülőként igyekszel olyan termékeket adni a kezébe, amelyek veszélytelenek az egészségére, de hát lássuk be, olykor-olykor megenyhülünk és kerül a bevásárló kosarunkba egy-egy cukor ital is. Amivel persze gond semmi, ha nem rendszeres, nem ezen a él a gyerek, belefér. Energiaitalból nulla a kvóta?

Mennyire ártalmas a gyereknek az energiaital?

Forrás: The Guardian

Energiaitalból egy kortyot se!

Azonban ha energiaitalról van szó, a frász töri az embert. A bezzeg az én időmben pedig arra szól, hogy mi is azért megittunk egy-egy dobozzal, és tessék: élünk, ha nem is feltétlenül virulunk. A probléma megint a mérték. Vagyis az, hogy abból nincs elég. Amíg a kétezres évek fiataljai meg sem nagyon tehették, hogy doboz számra vegyék a cukros löttyöt, addig manapság jóval több zsebpénz csörög a kis tárcában. Így aztán a gyerkőc nem csak egyet vesz meg, hanem rosszabb esetekben akár többet is. Mivel anyu pedig nem csücsül ott állandóan a kamasz nyakán – pedig ha tehetné megtenné – így igazából még jó is lehet, hogy elveszi tőlük a rendszer, nem nekünk kell a rossz zsarunak lenni.

Persze kiskapu mindig van, és ezt a fiatalok meg is találják és eszement módon nekimentek a koffeintablettának. Már aki. Jelentem ez egy sokkal kevésébe előforduló téma, legalább is a kis dél-somogyi régióban, ritka az, hogy koffeintabiért ugrik be a postás Józsi fia két két tanóra között. A veszély azonban jelen van, hiszen nem sokkal veszélyesebb dolog van, mint egy leleményes fiatal.