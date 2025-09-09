szeptember 9., kedd

Hazatérés

Ennél ma nem lesz cukibb: hazatalált Zeusz, a háromlábú husky

Elindult kalandozni a nagyvilágba Zeusz, a különleges, háromlábú husky. A Nagybajomból eltűnt kutyát kétségbeesve kereste szerető családja, de a történet szerencsére boldog véget ért, ugyanis Zeusz épségben előkerült!

Bodor Nikolett
A nagytestű, fehér huskyt sokan keresték, miután gazdái jelezték, hogy eltűnt, aki ráadásul gyógyszert is szed, és kezelés alatt áll. A közösségi összefogásnak és az éber szemeknek köszönhetően végül sikerült megtalálni a kutyust, aki nem csak különleges külsejével – három lábával –, hanem barátságos természetével is sokak szívét megnyerte. Szerencsére nem esett baja, és már újra otthon pihen.

A gazdi ezúton is hálás mindenkinek, aki megosztotta a felhívást, figyelte a környéket vagy részt vett a keresésben, Zeusz ennek köszönhetően kerülhetett haza.

