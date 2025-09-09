szeptember 9., kedd

Közlekedés

3 órája

Építkezés az M7-esen: forgalomszámláló hurkokat telepítenek

Címkék#m7#autópálya#Budapest

Harsányi Miklós

– Az M7-es autópályán, Budapest felé, Martonvásár térségében forgalomszámláló hurkokat telepítenek – közölte kedden reggel az Útinform.

Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányba útépítési munkák kezdődtek. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. Hegyeshalom felé már egy km hosszan lépésben haladnak az autósok, ami az M0-ra is hatással van.
Arról is beszámoltak: az M0-ás autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között a 3-as kilométerénél hidat javítanak. Három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben gyakori a torlódás, ezért hosszabb menetidővel számoljanak.
 

 

