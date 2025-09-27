szeptember 27., szombat

Érdeklődés hiányában nem jöttek a zivatarok, megkegyelmezett az időjárás a kirándulóknak

Harsányi Miklós
Az időjárás kedvezett a bringásoknak, ősziesre fordult

Fotó: Krausz Andrea

Bringa túra, horgászat vagy erdei túrázás: aki tehette, szombaton útra kelt. Somogyban  gyenge melegfronti hatás mellett kissé javult az időjárás.
Reggel, délelőtt többségében erősen, néhol szakadozottabban, vékonyabban felhős égbolt volt a jellemző.  Fokozatosan vékonyodott, szakadozott a felettünk lévő felhőzet, megszűnt a párásság. A déli órákhoz közeledve egyre többfelé sütött ki a nap is az elvékonyodó, szakadozó felhőzet mellett.
Délután tovább csökkent, változó erősségű felhőzettel, változóan napos-felhős idő volt. Több-kevesebb napsütés volt szerte az országban, de nem lehetett kizárni, hogy kis körzetekben a felhős égbolt maradjon jellemzőbb.
Éjszaka ismét zártabbá válhat a felhőzet, derült ki az eumet.hu tájékoztatójából. Gyenge légmozgás mellett párásság is képződhet. Említést érdemlő eső nem várható. Hideg lesz a hajnal.

 

