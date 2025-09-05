szeptember 5., péntek

Helyi közélet

50 perce

Érettségizők, figyelem: ez a határidő rengeteg fiatalt érinthet

Címkék#lap#intézmény#határidő#Kaposvári Szakképzési Centrum

Harsányi Miklós
Fotó: Mártonfai Dénes

Pénteken éjfélkor zárul az érettségi jelentkezés: szeptember 5-ig lehet jelentkezni az idei őszi érettségikre.

– A Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) két intézményében - a Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskolában és a Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnáziumban - lehet érettségi vizsgát tenni október-november folyamán – közölte a KSZC. – Szeptember 5-ig mindazoknak el kell juttatni a vizsgát szervező intézményekhez jelentkezési lapjukat, akik rendes, előrehozott, szintemelő, pótló, javító, ismétlő vagy kiegészítő érettségi vizsgát tennének.

A szakképzési centrum tájékoztatása szerint az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani.  

 

