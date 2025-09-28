Erő, frusztráltság, túl drága árak? Újra meggyalázták egy bevásárlókocsit a belvárosban

Olvasónk küldött fotókat a Kaposvár belvárosában látható városligeti tóról, melynek partján ismét meggyaláztak egy bevásárlókocsit. Séta közben vette észre, hogy valaki ottfelejtette az eszközt. A túlbuzgó, kezeletlen erő, esetleg némi frusztráltság, netalán a túl drága árak vezettek odáig, hogy partra vetették a bevásárlókocsit – nem tudhatjuk. Egy biztos, nem ez az első eset, hogy a környékbeli bevásárló központ valamelyikéből meglovasítanak, aztán magára hagynak egy bevásárlókocsit. Nem kizárt, hogy fiatalok szórakozásának esett áldozatául. Minden esetre reméljük, hamarosan jelentkezik érte gazdája, mielőtt valami furcsa tömegvonzás hatására bele nem pottyan a tó vizébe...