szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olvasónk küldte

2 órája

Erő, frusztráltság, túl drága árak? Újra meggyalázták egy bevásárlókocsit a belvárosban

Címkék#eszköz#Kaposvár#bevásárlókocsi

Erő, frusztráltság, túl drága árak? Újra meggyalázták egy bevásárlókocsit a belvárosban

Olvasónk küldött fotókat a Kaposvár belvárosában látható városligeti tóról, melynek partján ismét meggyaláztak egy bevásárlókocsit. Séta közben vette észre, hogy valaki ottfelejtette az eszközt. A túlbuzgó, kezeletlen erő, esetleg némi frusztráltság, netalán a túl drága árak vezettek odáig, hogy partra vetették a bevásárlókocsit – nem tudhatjuk. Egy biztos, nem ez az első eset, hogy a környékbeli bevásárló központ valamelyikéből meglovasítanak, aztán magára hagynak egy bevásárlókocsit. Nem kizárt, hogy fiatalok szórakozásának esett áldozatául. Minden esetre reméljük, hamarosan jelentkezik érte gazdája, mielőtt valami furcsa tömegvonzás hatására bele nem pottyan a tó vizébe...

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu