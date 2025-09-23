Kiderült ki Dél-Somogy legerősebb bikája és legpusztítóbb erejű asszonya

A hölgyeknél csupán egyetlen ponttal, a férfiaknál is csak hajszálnyin múlt, ki is az év erős asszonya és férfija. Lezárult a 2025-ös Erős Emberek versenye, a dél-somogyi versenyzők közt eldőlt ki a legerősebb. A legsikeresebb sportolók egész évben szinte fej-fej mellett haladtak teljesítményben, mégis a végső összecsapásokon dőlt el, kié lesz a bajnoki cím.

A dél-somogyi erős asszony, Matán Anita Réka régi idők legendás fegyverivel is megkűzd

Fotó: Gorján Gábor

Dél-Somogy bikája és pusztító erejű asszonya számára nem létezik lehetetlen

Lezárult a 2025-ös szezon, kiderült, ki a legerősebb asszony és férfi a dél-somogyi régióban. A versenyszezon május harmadikán kezdődött és szeptember 7-én a Dráva Kupán ért véget, mind a két kategória győztese csupán egy, illetve két ponttal tudott csak a második helyezett fölé kerekedni, így mondhatni, valóban kiélezett volt a verseny.

– Fantasztikus szezon áll mögöttünk. Rengeteg helyen megfordultunk a csapattal. Jártunk Csokonyavisontán, Kastélyosdombón, Bolhón, Kadarkúton és Barcson is, de eljutottunk Baranyába is, hiszen egy almamelléki rendezvényre is kaptunk meghívást. Az Erős Emberek versenyét mindig nagy érdeklődés kíséri, ezért is kapunk egyre több meghívást. A következő évre már most 17 felkérésünk van. Az emberek szívesen nézik a bemutatókat – ami természetesen az egyesület tagjai részére egy megmérettetés – vagy kapcsolódnak be, és így lesznek majd mindig újabb versenyzőink – mondta el Gorján Gábor, szervező, hatszoros magyar rekorder.

Egész évben járták a megyét az erős emberek, köztük az idei bajnok, Bognár Zoltán, Zozo is

Fotó: Dombi Regina

Erős asszonyok versengtek