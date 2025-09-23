2 órája
Kiderült ki Dél-Somogy legerősebb bikája és legpusztítóbb erejű asszonya
Véget ér a szezon, lezárult a verseny, megvan kik Somogy rettegett harcosai. Erős asszonyok és férfiak közt dőlt el, ki a bajnok.
A hölgyeknél csupán egyetlen ponttal, a férfiaknál is csak hajszálnyin múlt, ki is az év erős asszonya és férfija. Lezárult a 2025-ös Erős Emberek versenye, a dél-somogyi versenyzők közt eldőlt ki a legerősebb. A legsikeresebb sportolók egész évben szinte fej-fej mellett haladtak teljesítményben, mégis a végső összecsapásokon dőlt el, kié lesz a bajnoki cím.
Dél-Somogy bikája és pusztító erejű asszonya számára nem létezik lehetetlen
Lezárult a 2025-ös szezon, kiderült, ki a legerősebb asszony és férfi a dél-somogyi régióban. A versenyszezon május harmadikán kezdődött és szeptember 7-én a Dráva Kupán ért véget, mind a két kategória győztese csupán egy, illetve két ponttal tudott csak a második helyezett fölé kerekedni, így mondhatni, valóban kiélezett volt a verseny.
– Fantasztikus szezon áll mögöttünk. Rengeteg helyen megfordultunk a csapattal. Jártunk Csokonyavisontán, Kastélyosdombón, Bolhón, Kadarkúton és Barcson is, de eljutottunk Baranyába is, hiszen egy almamelléki rendezvényre is kaptunk meghívást. Az Erős Emberek versenyét mindig nagy érdeklődés kíséri, ezért is kapunk egyre több meghívást. A következő évre már most 17 felkérésünk van. Az emberek szívesen nézik a bemutatókat – ami természetesen az egyesület tagjai részére egy megmérettetés – vagy kapcsolódnak be, és így lesznek majd mindig újabb versenyzőink – mondta el Gorján Gábor, szervező, hatszoros magyar rekorder.
Erős asszonyok versengtek
- A női versenyszámok között szerepelt többek közt: kamionhúzás hámmal vagy kötéllel, kalapácstartás és különböző kettlebell számok. A versenyszámok alkalmával mindig pontot kaptak a hölgyek, amit az év folyamán összegyűjtöttek és így alakult ki a végleges eredmény. Az első és második helyezett hölgy között az utolsó percekig szoros volt a küzdelem, de végül csak győztest lehetett hirdetni. A 2025-ös év legsikeresebb női sportolója Hartmann Ágnes lett, második helyen pedig Matán Anita Réka végzett.
– A két lány között végig éles volt a küzdelem, hol az egyikük, hol a másikuk teljesített jobban. Példamutató, ahogy a két lány egymáshoz viszonyult, igazi barátokká váltak, segítették egymást edzés közben, versenyeken felvették egymást videóra, igazi fair play volt a köztük zajló küzdelem – mondta el Gorján Gábor.
- Az erős férfiak sem adták magukat egykönnyen, az első és második helyezett között csupán két pont különbség volt. – A fiúk is kiválóan teljesítettek, ők is végig szinte fej-fej mellett haladtak egymást mellett. Kázmér Tamás egy versenyen nem tudott részt venni, egy másikon pedig Bognár Zoltán összesített eredményekben legyőzte őt, így végzett a második helyen, Zozo után. A két srác is nagyon fair módon küzdött egymás ellen, végig korrekten álltak a küzdelemhez – tette hozzá a rekorder.
Már most tele a következő évi versenynaptár
A verseny ugyan lezárult, de azért nem tűnnek el még teljesen az erős emberek. – Idén novemberben még lesz egy bemutatónk a bolhói horvát nemzetiség egyik programján, illetve adunk egy utolsó esélyt a jelentkezőknek, hogy megmutassák, vajon felérnek a Toldi Miklós erejével. A következő versenyszezonban is szeretnénk minél több településre eljutni, minél több rendezvényen részt venni. Egyrészt, mert ez egy remek versenylehetőség az egyesület tagjainak, másrészt pedig egy jó szórakoztató program a közönség számára – mondta el Gorján Gábor.