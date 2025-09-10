Erre figyelj, ha nem akarsz milliós bírságot

– A számlaadatok további tisztítása érdekében bizonyos hibatípusokkal szemben szeptember 15-től szigorúbban lép fel a NAV – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai tájékoztatójából.

A NAV kellő időt hagyva az átállásra, már 2025 tavaszán közzétette a tervezett változásokat. A NAV a fejlesztők és adózók visszajelzései alapján - figyelembe véve az észrevételeket, javaslatokat – pontosította a paramétereket. Az adózók és szoftverfejlesztők együttműködésének köszönhetően már az átállás hírére is tisztultak az adatok: Míg 2025. januárjában 1,2 millió számlát érintett volna a szigorúbb elbírálás, addig júliusban már csak 75 ezret.

Azt is közölték: a számlaadat-szolgáltatás az egyik leglényegesebb adókötelezettség, megszegése esetén akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak az érintettek.