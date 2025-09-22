szeptember 22., hétfő

Helyi közélet

51 perce

Erre nagyon figyelj, különben a boltban visszadobják a nyugdíjas utalványt!

Ez a veszély fenyegeti a nyugdíjas utalványokat. Ha nem a megfelelő módon kezeljük és vágjuk el az utalványokat, könnyen érvénytelenné tehetjük őket.

Egy kis boltot üzemeltető tulajdonos osztotta meg észrevételét a nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban. Nem mindegy, hogy az utalványokat hogyan vágják el, vagy tépik le. Ha nem a perforált területet történik a darabolás, akkor bizony könnyen megsemmisíthetjük az utalványt, ugyanis hiányosan nem váltható be.

Rosszul elvágott utalványok. - Forrás: Facebook

Legyünk körültekintőek, és a képen is piros nyíllal jelölt, perforációs jelölés mentén válasszuk szét a kapott utalványokat. Ha esetleg bizonytalanok vagyunk ebben, kérjük meg a családtagok, vagy egy segítőnk segítségét, de több üzletben is segítőkészek a bolti dolgozók.

 

 

