Erre nagyon figyelj, különben a boltban visszadobják a nyugdíjas utalványt!

Egy kis boltot üzemeltető tulajdonos osztotta meg észrevételét a nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban. Nem mindegy, hogy az utalványokat hogyan vágják el, vagy tépik le. Ha nem a perforált területet történik a darabolás, akkor bizony könnyen megsemmisíthetjük az utalványt, ugyanis hiányosan nem váltható be.

Rosszul elvágott utalványok. - Forrás: Facebook

Legyünk körültekintőek, és a képen is piros nyíllal jelölt, perforációs jelölés mentén válasszuk szét a kapott utalványokat. Ha esetleg bizonytalanok vagyunk ebben, kérjük meg a családtagok, vagy egy segítőnk segítségét, de több üzletben is segítőkészek a bolti dolgozók.