Ez a nagy bank áll le egy időre, készüljenek az ügyfelek

Leáll az egyik hazai nagybank, érdemes tájékozódnia az Erste Bank ügyfeleinek. Szeptember második felében egy hosszabb, több mint félnapos leállásra kell felkészülniük az Erste Bank ügyfeleinek, miután a pénzintézet fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein. Ezért több szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető.

Leáll az Erste Bank a digitális fejlesztés miatt Fotó: MW

Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál a hetekben. A pénzintézetnél 09. 19-én 22 óra és 09. 20-án 12 óra között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban, áll a bank honlapján található információk alapján.

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek Ezért a tájékoztatást az Erste Banknak a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal közzé kell tennie a jogszabályok szerint.