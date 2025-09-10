szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemszünet

2 órája

Ez a nagy bank áll le egy időre, készüljenek az ügyfelek

Címkék#nagybank#Erste Banknak#pénzintézet

Ezért több szolgáltatás nem vagy csak részlegesen lesz elérhető. Szeptember második felében egy hosszabb, több mint félnapos leállásra kell felkészülniük a bank ügyfeleinek, miután a pénzintézet fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein.

Leáll az egyik hazai nagybank, érdemes tájékozódnia az Erste Bank ügyfeleinek. Szeptember második felében egy hosszabb, több mint félnapos leállásra kell felkészülniük az Erste Bank ügyfeleinek, miután a pénzintézet fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein. Ezért több szolgáltatásuk nem vagy csak részlegesen lesz elérhető. 

Leáll az Erste Bank a digitális fejlesztés miatt Fotó: MW
Leáll az Erste Bank a digitális fejlesztés miatt Fotó: MW

Leáll az Erste Bank a digitális fejlesztés miatt

Előre tervezett, tizennégy órás bankszünnap lesz az Erste Banknál a hetekben. A pénzintézetnél 09. 19-én 22 óra és 09. 20-án 12 óra között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami befolyásolja a szolgáltatások működését ebben az időszakban, áll a bank honlapján található információk alapján.

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek Ezért a tájékoztatást az Erste Banknak a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal közzé kell tennie a jogszabályok szerint. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu