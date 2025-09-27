szeptember 27., szombat

Eszék

2 órája

Horvátországba utaztak a Hadik huszárok az eszéki veteránok meghívásának eleget téve.

Györke József
Huszonnyolc áldozat: a mélybe zuhant a leszakadt híd – szörnyű tragédiára emlékeztek a kadétok

A kaposvári Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesületének tagjai megemlékeztek az 1991-98 délszláv háború áldozatira, majd koszorút helyeztek el a „Béke királynője kápolnánál” álló emlékműnél. Dobravko Pancic, a 106-os veterán brigád vezetője mellett Szántó Tibor, a magyar kisebbségi önkormányzat elnöke, rótta le tiszteletét. Az eseményen részt vett Magdó János főkonzul, Szendrői László ezredes katonai attasé, valamint a Hadik huszárok küldöttsége Bosnyák János ezredes vezetésével. A kaposvári gépészetis kadétokat elkísérte Horváth Jenő igazgatóhelyettes is. 

Fotók: Györke József

Megemlékezésük második helyszín egy szerencsétlenségre emlékeztető obeliszk volt. 1882. szeptember 23-án a  megáradt Dráva folyó felett átívelő faszerkezetű vasúti híd leszakadt és az épp akkor áthaladó vonat a folyóba zuhant. A szerencsétlenségben 26 magyar huszár és két vasúti dolgozó a vízbe fulladt. A folyó partján álló obeliszk emlékeztet a tragédiára.

 

 

