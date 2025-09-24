Így csapnak be az étrend-kiegészítő gyártók, három cég ügyében már a hivatal is vizsgálódik

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított három vállalkozás ellen, mert felmerült a gyanú, hogy étrend-kiegészítő és élelmiszer termékeiket jogsértő módon reklámozzák. Az ügy érintettjei között szerepel a BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft., a Swan Med Hungary Kft., valamint a szlovén Nutrisslim d.o.o. ­— derül ki a HEOL.hu és más hazai híroldalak beszámolóiból.

Az étrend-kiegészítők független vizsgálatát igazoló dokumentumok fontosak. - Fotó: Mészáros János

A GVH előzetes megállapításai szerint a cégek reklámjaikban olyan egészségre vonatkozó állításokat tettek, amelyek nem felelnek meg az uniós és hazai szabályok előírásainak. Egyes termékeknél tiltott gyógyhatásra utaló kifejezéseket használtak, sőt, olyan benyomást keltettek, mintha a kiegyensúlyozott étrend önmagában nem lenne elegendő a szükséges tápanyagbevitelhez. Továbbá, a Swan Med „DotsDiet” termékei kapcsán az a gyanú is felmerült, hogy a fogyasztóknál azt sugallták, hogy csak az ő termékük biztosít bizonyos hatásokat, mivel hangsúlyozták a kedvező hatásokat oly módon, hogy a változatos étrend fontosságát háttérbe szorították. A Nutrisslim esetén pedig az Európai Unió ökológiai termelésre utaló jelöléseket, valamint az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság emblémáját használták, nem jogosan.

Szigorúan szabályozzák az étrend-kiegészítők reklámozását

Fontos tudni, hogy az étrend-kiegészítők reklámozását szigorúan szabályozzák és a jogszabályok egyértelműek abban, hogy ezeknek a termékeknek nem tulajdonítható gyógyhatás. Az egészségre vonatkozó állítások csak olyan keretek között használhatók, amelyek tudományosan alátámasztottak, és megfelelnek az uniós előírásoknak. A hamis vagy túlzó reklámüzenetek nemcsak jogi következményeket vonhatnak maguk után, hanem a fogyasztók egészségét is veszélyeztethetik. A GVH hangsúlyozza, hogy az eljárások megindítása nem jelenti automatikusan a jogsértés megállapítását, a cél a tényállás feltárása. A vizsgálat lefolytatására alapvetően három hónap áll rendelkezésre, mely szükség esetén meghosszabbítható.

Dietetikus véleménye az étrend-kiegészítőkről