szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mire figyeljünk?

1 órája

Így csapnak be az étrend-kiegészítő gyártók, három cég ügyében már a hivatal is vizsgálódik

Címkék#kaposvári#gazdasági versenyhivatal#étrend étrend#dietetikus

A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított három vállalkozás ellen, mert a termékeik reklámjaiban jogsértő módon gyógyhatást tulajdonítottak a termékeknek. Sokkal kevésbé szigorúbbak az étrend-kiegészítők törvényi szabályozásai, a gyógyszerekéhez képest.

Molnár Dániel
Így csapnak be az étrend-kiegészítő gyártók, három cég ügyében már a hivatal is vizsgálódik

Fotó: Kállai Márton

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított három vállalkozás ellen, mert felmerült a gyanú, hogy étrend-kiegészítő és élelmiszer termékeiket jogsértő módon reklámozzák. Az ügy érintettjei között szerepel a BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft., a Swan Med Hungary Kft., valamint a szlovén Nutrisslim d.o.o. ­— derül ki a HEOL.hu és más hazai híroldalak beszámolóiból.

étrend-kiegészítők laboratóriumi vizsgálata
Az étrend-kiegészítők független vizsgálatát igazoló dokumentumok fontosak. - Fotó: Mészáros János

A GVH előzetes megállapításai szerint a cégek reklámjaikban olyan egészségre vonatkozó állításokat tettek, amelyek nem felelnek meg az uniós és hazai szabályok előírásainak. Egyes termékeknél tiltott gyógyhatásra utaló kifejezéseket használtak, sőt, olyan benyomást keltettek, mintha a kiegyensúlyozott étrend önmagában nem lenne elegendő a szükséges tápanyagbevitelhez. Továbbá, a Swan Med „DotsDiet” termékei kapcsán az a gyanú is felmerült, hogy a fogyasztóknál azt sugallták, hogy csak az ő termékük biztosít bizonyos hatásokat, mivel hangsúlyozták a kedvező hatásokat oly módon, hogy a változatos étrend fontosságát háttérbe szorították. A Nutrisslim esetén pedig az Európai Unió ökológiai termelésre utaló jelöléseket, valamint az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság emblémáját használták, nem jogosan. 

Szigorúan szabályozzák az étrend-kiegészítők reklámozását

Fontos tudni, hogy az étrend-kiegészítők reklámozását szigorúan szabályozzák és a jogszabályok egyértelműek abban, hogy ezeknek a termékeknek nem tulajdonítható gyógyhatás. Az egészségre vonatkozó állítások csak olyan keretek között használhatók, amelyek tudományosan alátámasztottak, és megfelelnek az uniós előírásoknak. A hamis vagy túlzó reklámüzenetek nemcsak jogi következményeket vonhatnak maguk után, hanem a fogyasztók egészségét is veszélyeztethetik. A GVH hangsúlyozza, hogy az eljárások megindítása nem jelenti automatikusan a jogsértés megállapítását, a cél a tényállás feltárása. A vizsgálat lefolytatására alapvetően három hónap áll rendelkezésre, mely szükség esetén meghosszabbítható.

Dietetikus véleménye az étrend-kiegészítőkről

LUS_0416_
Fotó: Kallus Gyorgy

– A legfontosabb, amelyet érdemes megjegyeznünk, hogy az étrend-kiegészítő nem gyógyszer. Ez azt jelenti, hogy törvényileg sokkal kevésbé szigorú a szabályozásuk. A piacra kerülő étrend-kiegészítők többsége nincs bevizsgálva sem szennyeződésekre, sem pedig arra, hogy valóban azt tartalmazza mint ami a cetlire van írva. Mindenképpen szükséges egy kritikus hozzáállás. Amit javasolni tudok mindenkinek, hogy keressük a harmadik féltől származó igazolásokkal rendelkező étrend-kiegészítőket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy független laboratóriumban bevizsgáltatja a gyártó a terméket, hogy valóban azok vannak benne és annyi hatóanyagot tartalmaz, mint amit feltüntettek rajta, ezek már jó választások lehetnek. Változatos és kiegyensúlyozott étrend mellett egyetlen étrend-kiegészítőre van szükségünk, ez pedig a D3 vitamin, melynek szedése november 1-től március 30-ig minden magyar embernek javasolt. Ebben az időszakban az UV sugarak és a nap állása miatt nem termelődik elegendő D-vitamin. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy sok embernél szükséges más étrend-kiegészítő is, például azoknál, akik növényi étrendet követnek, fontos a B12 vagy vas kiegészítse. Ha valaki a tejet hagyja el, akkor a kalcium tartalmú termékekre lehet szükség, ha pedig valaki nagyon sok feldolgozott ételt fogyaszt, akkor a magnézium pótlása fontos. Fontos megjegyezni, ahhoz, hogy tanácsod adjunk, szükséges ismernünk az adott egyén mozgási, táplálkozási szokásait, valamint betegségeit, káros szenvedélyeit – mondta Vass Bence, kaposvári dietetikus

Mire figyeljünk, ha étrend-kiegészítőt vásárolunk?

  • Olvassuk el a reklámok tartalmát, és figyeljünk, ha olyan állításokat tesznek, hogy megelőz egy betegséget, gyógyít vagy kezel – ezek lehetnek tiltottak, ha nincs alátámasztásuk.
  • Ellenőrizzük, hogy szerepelnek-e tudományos hivatkozások, engedélyezett adatbázisok.
  • Legyünk szkeptikusak, ha kizárólag pozitív fogyasztói vélemények szerepelnek, vagy ha a terméket túlzóan ökológiai vagy „természetes” jelzőkkel illetik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu