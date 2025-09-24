1 órája
Így csapnak be az étrend-kiegészítő gyártók, három cég ügyében már a hivatal is vizsgálódik
A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított három vállalkozás ellen, mert a termékeik reklámjaiban jogsértő módon gyógyhatást tulajdonítottak a termékeknek. Sokkal kevésbé szigorúbbak az étrend-kiegészítők törvényi szabályozásai, a gyógyszerekéhez képest.
Fotó: Kállai Márton
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított három vállalkozás ellen, mert felmerült a gyanú, hogy étrend-kiegészítő és élelmiszer termékeiket jogsértő módon reklámozzák. Az ügy érintettjei között szerepel a BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft., a Swan Med Hungary Kft., valamint a szlovén Nutrisslim d.o.o. — derül ki a HEOL.hu és más hazai híroldalak beszámolóiból.
A GVH előzetes megállapításai szerint a cégek reklámjaikban olyan egészségre vonatkozó állításokat tettek, amelyek nem felelnek meg az uniós és hazai szabályok előírásainak. Egyes termékeknél tiltott gyógyhatásra utaló kifejezéseket használtak, sőt, olyan benyomást keltettek, mintha a kiegyensúlyozott étrend önmagában nem lenne elegendő a szükséges tápanyagbevitelhez. Továbbá, a Swan Med „DotsDiet” termékei kapcsán az a gyanú is felmerült, hogy a fogyasztóknál azt sugallták, hogy csak az ő termékük biztosít bizonyos hatásokat, mivel hangsúlyozták a kedvező hatásokat oly módon, hogy a változatos étrend fontosságát háttérbe szorították. A Nutrisslim esetén pedig az Európai Unió ökológiai termelésre utaló jelöléseket, valamint az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság emblémáját használták, nem jogosan.
Szigorúan szabályozzák az étrend-kiegészítők reklámozását
Fontos tudni, hogy az étrend-kiegészítők reklámozását szigorúan szabályozzák és a jogszabályok egyértelműek abban, hogy ezeknek a termékeknek nem tulajdonítható gyógyhatás. Az egészségre vonatkozó állítások csak olyan keretek között használhatók, amelyek tudományosan alátámasztottak, és megfelelnek az uniós előírásoknak. A hamis vagy túlzó reklámüzenetek nemcsak jogi következményeket vonhatnak maguk után, hanem a fogyasztók egészségét is veszélyeztethetik. A GVH hangsúlyozza, hogy az eljárások megindítása nem jelenti automatikusan a jogsértés megállapítását, a cél a tényállás feltárása. A vizsgálat lefolytatására alapvetően három hónap áll rendelkezésre, mely szükség esetén meghosszabbítható.
Dietetikus véleménye az étrend-kiegészítőkről
– A legfontosabb, amelyet érdemes megjegyeznünk, hogy az étrend-kiegészítő nem gyógyszer. Ez azt jelenti, hogy törvényileg sokkal kevésbé szigorú a szabályozásuk. A piacra kerülő étrend-kiegészítők többsége nincs bevizsgálva sem szennyeződésekre, sem pedig arra, hogy valóban azt tartalmazza mint ami a cetlire van írva. Mindenképpen szükséges egy kritikus hozzáállás. Amit javasolni tudok mindenkinek, hogy keressük a harmadik féltől származó igazolásokkal rendelkező étrend-kiegészítőket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy független laboratóriumban bevizsgáltatja a gyártó a terméket, hogy valóban azok vannak benne és annyi hatóanyagot tartalmaz, mint amit feltüntettek rajta, ezek már jó választások lehetnek. Változatos és kiegyensúlyozott étrend mellett egyetlen étrend-kiegészítőre van szükségünk, ez pedig a D3 vitamin, melynek szedése november 1-től március 30-ig minden magyar embernek javasolt. Ebben az időszakban az UV sugarak és a nap állása miatt nem termelődik elegendő D-vitamin. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy sok embernél szükséges más étrend-kiegészítő is, például azoknál, akik növényi étrendet követnek, fontos a B12 vagy vas kiegészítse. Ha valaki a tejet hagyja el, akkor a kalcium tartalmú termékekre lehet szükség, ha pedig valaki nagyon sok feldolgozott ételt fogyaszt, akkor a magnézium pótlása fontos. Fontos megjegyezni, ahhoz, hogy tanácsod adjunk, szükséges ismernünk az adott egyén mozgási, táplálkozási szokásait, valamint betegségeit, káros szenvedélyeit – mondta Vass Bence, kaposvári dietetikus
Mire figyeljünk, ha étrend-kiegészítőt vásárolunk?
- Olvassuk el a reklámok tartalmát, és figyeljünk, ha olyan állításokat tesznek, hogy megelőz egy betegséget, gyógyít vagy kezel – ezek lehetnek tiltottak, ha nincs alátámasztásuk.
- Ellenőrizzük, hogy szerepelnek-e tudományos hivatkozások, engedélyezett adatbázisok.
- Legyünk szkeptikusak, ha kizárólag pozitív fogyasztói vélemények szerepelnek, vagy ha a terméket túlzóan ökológiai vagy „természetes” jelzőkkel illetik.