1 órája
Mi van ha senki nem akar fizetni az éttermi vacsoráért?
Randevú, ballagás, keresztelő vagy csak egy nyugalmas vacsora, esetleg a hétköznapi rohanásból egy kis szünet ebédkor, ezekre mind a legalkalmasabb helyszín egy étterem. Nem is sejtenénk, hogy egy étterem falain belül mik is történhetnek. A éttermi etikett sokak számára egy nyitott kérdéskör, most ezekre igyekszünk válaszokat találni egy történet keresztül.
Fotó: Hegedus Marta
Az éttermi etikett egy nyitott, széles kérdéskör, amelyről rengeteg információ kering a köztudatban. Nem szeretjük a kínos, kellemetlen helyzeteket, sőt ezeket kifejezetten szeretjük elkerülni. Az egyik legrosszabb, hogyha egy ilyen kellemetlen helyzet az életünkben nyilvános helyen, például egy étteremben történik. Egy vacsora vagy egy gasztronómiai élmény egy kellemes, nyugodt akár meghitt emlék lenne, addig ameddig valami kellemetlen nem történik.
Néhány örök kérdés, az éttermi etikettből
A férfinak kell rendelnie vagy sem? Ki megy be elsőnek? A bort kinek kell megkóstolnia?
Ha párunkkal megyünk be az étterembe, akkor a férfinak illendő először belépnie, hogy kvázi felmérje a terepet, hogy nincs-e esetleg valamilyen veszély. Mostanában már mindenki egyénileg szokott rendelést leadni, kivétel a bor választásnál. A bort a férfi kóstolja meg, és dönti el, hogy maradjon. Régebben külön étlap volt hölgyeknek és férfiaknak, a hölgyekében az ételek árai nem kerültek feltüntetésre. - mondta Nagy Anett, kaposvári étterem tulajdonos.
Kinek illene fizetni?
Ha mondjuk randevúról van szó, akkor általában a férfi fizet, de jelen világunkban ez is már változik. De mi a helyzet, ha egy egész társaságról van szó? Akkor is az fizeti az egész csekket aki, kitalálta a programot, vagy ott is ellehet osztani a végszámlát.
Plusz pár fő jöhet az étterembe?
Egy Reddit-felhasználó, u/SEO403 nemrég egy vacsoráról számolt be, amely váratlan fordulatot vett, amikor a társaság néhány tagja kategorikusan elutasította, hogy részt vállaljon a számla rendezésében. A történet nagy visszhangot keltett a platformon, több mint 9100 szavazat érkezett rá.
Az eset főszereplője elmesélte, hogy a szülővárosába látogatva meghívott vacsorázni egy régi barátot. A barát megkérdezte, hozhat-e magával pár ismerőst, amit a férfi gondolkodás nélkül engedélyezett, úgy vélve, a nagyobb társaság csak feldobja az estét. Az étteremben azonban nem kevesebb mint négy extra ember jelent meg: három nő és egy férfi, akiket a meghívó egyáltalán nem ismert. Úgy gondolta, mivel ő szervezte az összejövetelt, és ő választotta a helyszínt, ebből nem lehet gond. A nyugalma azonban hamar elszállt, amikor a vacsora végén egy tekintélyes, 825 dolláros számlát tettek elé.
A legnagyobb meglepetést nem is a borsos számla jelentette, hanem az, hogy a társaság több tagja nyíltan jelezte: eszük ágában sincs rendezni a saját fogyasztásuk árát sem. Volt, aki például kijelentette, hogy mindössze 26 dollárt tud adni, holott több mint száz dollárnyi ételt és italt rendelt. Egy másik nő pedig gond nélkül közölte, hogy szerinte a férfinak kellene állnia az egész vacsorát, mert ránézésre tehetős, legalábbis az Instagram-profilja erről árulkodik.
A férfi értetlenül állt az egész helyzet előtt. Nem ismerte ezeket az embereket, nem egy romantikus találkozóról volt szó – mindössze egy nyugodt estét szeretett volna eltölteni régi barátja társaságában. A valódi csavar akkor következett be, amikor kiderült: még a barátja sem kívánja vállalni a felelősséget a magával hozott plusz vendégekért. Ekkor a férfi úgy döntött, nem hagyja, hogy kihasználják: határozottan közölte, hogy kizárólag a saját fogyasztását fogja kifizetni – és végül így is tett.
A meghívás a vendégeinknek szól, és nem a vendégeink vendégeinek, így természetesen ilyen esetben nem kell a számunkra "idegen" vendégek részét kifizetnünk. Ilyen eset kimondottan nem történt velünk, de az rendszeren felmerül, hogy az ital fogyasztást felosztják a vendégek egymás közt, és néha nem mindig sikerül. Ilyen esetben aki utoljára fizet, annak a számláján megjelenhetnek a fennmaradó tételek az asztalról. - mondta Anett
A férfi a történet szerint, helyesen és az etiketteket betartva, korrektül cselekedett, erről erősített meg bennünket Anett is.