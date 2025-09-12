Mi van ha senki nem akar fizetni az éttermi vacsoráért?

Az éttermi etikett egy nyitott, széles kérdéskör, amelyről rengeteg információ kering a köztudatban. Nem szeretjük a kínos, kellemetlen helyzeteket, sőt ezeket kifejezetten szeretjük elkerülni. Az egyik legrosszabb, hogyha egy ilyen kellemetlen helyzet az életünkben nyilvános helyen, például egy étteremben történik. Egy vacsora vagy egy gasztronómiai élmény egy kellemes, nyugodt akár meghitt emlék lenne, addig ameddig valami kellemetlen nem történik.

Étteremben egy asztalnál ülve.

Forrás: Facebook/Don Benito Étterem és Pizzéria

Néhány örök kérdés, az éttermi etikettből

A férfinak kell rendelnie vagy sem? Ki megy be elsőnek? A bort kinek kell megkóstolnia?

Ha párunkkal megyünk be az étterembe, akkor a férfinak illendő először belépnie, hogy kvázi felmérje a terepet, hogy nincs-e esetleg valamilyen veszély. Mostanában már mindenki egyénileg szokott rendelést leadni, kivétel a bor választásnál. A bort a férfi kóstolja meg, és dönti el, hogy maradjon. Régebben külön étlap volt hölgyeknek és férfiaknak, a hölgyekében az ételek árai nem kerültek feltüntetésre. - mondta Nagy Anett, kaposvári étterem tulajdonos.

Kinek illene fizetni?

Ha mondjuk randevúról van szó, akkor általában a férfi fizet, de jelen világunkban ez is már változik. De mi a helyzet, ha egy egész társaságról van szó? Akkor is az fizeti az egész csekket aki, kitalálta a programot, vagy ott is ellehet osztani a végszámlát.

Plusz pár fő jöhet az étterembe?

Egy Reddit-felhasználó, u/SEO403 nemrég egy vacsoráról számolt be, amely váratlan fordulatot vett, amikor a társaság néhány tagja kategorikusan elutasította, hogy részt vállaljon a számla rendezésében. A történet nagy visszhangot keltett a platformon, több mint 9100 szavazat érkezett rá.

Az eset főszereplője elmesélte, hogy a szülővárosába látogatva meghívott vacsorázni egy régi barátot. A barát megkérdezte, hozhat-e magával pár ismerőst, amit a férfi gondolkodás nélkül engedélyezett, úgy vélve, a nagyobb társaság csak feldobja az estét. Az étteremben azonban nem kevesebb mint négy extra ember jelent meg: három nő és egy férfi, akiket a meghívó egyáltalán nem ismert. Úgy gondolta, mivel ő szervezte az összejövetelt, és ő választotta a helyszínt, ebből nem lehet gond. A nyugalma azonban hamar elszállt, amikor a vacsora végén egy tekintélyes, 825 dolláros számlát tettek elé.