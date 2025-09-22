2 órája
2 milliót lopott a főnökétől, most abból bulizgat, amit TikTokon is megoszt a kaposvári férfi
Egy kaposvári születésű férfira adott ki körözést a rendőrség, miután kifosztotta munkahelyét. A férfi az étteremből ellopott pénzből azóta Tenerifére menekült, ahol bulizgat és a népszerű közösségi média felületen, a TikTokon élővideókban számol be arról, hogy éppen merre szórakozik a világban.
A kaposvári születési Orsós Roland hónapokig dolgozott egy budapesti étteremben, kezdetben nagyon szerette új munkahelyét, azonban amikor nem volt ínyére a munka, és ezt a magatartást jelezték is neki a főnökei, már fel is vette a nyúlcipőt, de nem üres kézzel távozott. Innentől kezdve, mintha egy rémálomba csöppentek volna az étterem tulajdonosai, H. Vivien és párja.
Bizalmasukká vált
Mosogatóként kezdetben nem volt rá panasz. A munkáját nagyon szorgalmasan, dolgosan végezte, és a lojalitásával sem voltak gondok. Az étterem tulajdonosai azt hitték, hogy megfogták vele az Isten lábát, így egyre jobban nőtt a bizalmuk felé. – Megbízható volt. Bármire szüksége volt az étteremnek, elfogyott valami, akkor az első emberünk volt, aki felajánlotta, hogy elmegy, beszerzi. Ha épp úszott a bár, még a munkakörén túl is jött, és odaállt a pult mögé. Annyira bíztunk benne, hogy amikor még egy kulcs kellett az étteremhez, őt küldtük el másoltatni – mondta a Bors újságírójának Vivien, a budapesti étterem társtulajdonosa, ügyvezetője.
Utólag már látszik, hogy hiba volt ennyire a bizalmasukká fogadni a férfit.
Szép summával távozott az étteremből
Valami megváltozott, és Roland nem végezte olyan pontosan a munkáját már. A főnökei ezt többször jelezték neki, de nem történt változás, így megbeszélték vele, hogy hamarosan külön válnak útjaik. A férfi a tervezett rablása előtt, még kölcsönt kért a pártól, hogy ki tudja fizetni albérletét. – A lopás előtt, az utolsó napján még én adtam kölcsön neki az albérletére. A végén már voltak vele problémák, és szétváltak volna útjaink, de segítettünk neki, mire ő azt válaszolta nekem, hogy nem fog tartozással elmenni… – mondta H. Vivien.
Szeptember 16-án, kedden aztán a férfi egy titokban saját magának másolt kulccsal betört az étteremben, és kifosztotta a főnökeit. Rutinos volt, tudta, mi hol található, így könnyedén és gyorsan végzett a "munkával".
– Velünk dolgozott, tudta, hogy mit hol talál. A kasszakulcsot, a céges bankkártyát, az én irodakulcsomat, mindent! A bankkártya PIN-kódja pedig tök egyszerű volt, hogy amikor nem vagyok bent, a személyzet ki tudja fizetni az árut, ezért könnyen le tudott emelni pénzt róla… Ellopta a céges bankkártyát, kifosztotta a kasszát és az egyik szakácsunknak is elvitte a kártyáját. Ő a PIN-kódját mellette tartotta, ezért le tudott venni 300 ezer forintot a számlájáról – részletezte Vivien.
A férfi a lopás napján a kártyákról annyi pénzt emelt le, amennyit csak tudott. Az étterem tulajdonosai szerint, külföldre menekült az összesen 2 millió forinttal a zsebében. Roland nem nagyon titkolja a hollétét, büszkén osztja meg "új" élete mindennapjait TikTokon.
–Végig tudtam a hollétéről, mert van két TikTok-profilja, ahol tök nyugodtan végig élőzget. Kamuprofilról követtük őt, és onnan gyűjtöttük az infót, hogy merre jár, amit átadtunk a rendőröknek. Még a repülőjegyét is kitette az oldalára, 13 órás átszállásos útja volt… Most hostelben van Tenerifén, amit még meg is mutatott az élőzéskor, hogy merre található. 150 euróért (58 ezer forintért) vett ki helyet magának 10 napra. Bulizgat, piázgat, végig lehet követni az egész életét... – mesélte Vivien.
A pár több tenerifei Facebook-csoportban igyekezett felhívni a figyelmet a férfira, hogy másoknak ne legyen ekkora kára.
- A férfi ellen jelenleg belföldi körözés van életben lopás bűncselekményének elkövetésével. A tulajdonosok remélik, hogy a hatóságok a hozzájuk eljuttatott információk miatt megváltoztatják ezt egy nemzetközi körözéssé, hogy időben elcsípjék Orsós Rolandot és visszakapják a szakácsukkal együtt az ellopott pénzt.
- A körözés megtalálható a police.hu-oldalon.