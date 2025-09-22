2 milliót lopott a főnökétől, most abból bulizgat, amit TikTokon is megoszt a kaposvári férfi

A kaposvári születési Orsós Roland hónapokig dolgozott egy budapesti étteremben, kezdetben nagyon szerette új munkahelyét, azonban amikor nem volt ínyére a munka, és ezt a magatartást jelezték is neki a főnökei, már fel is vette a nyúlcipőt, de nem üres kézzel távozott. Innentől kezdve, mintha egy rémálomba csöppentek volna az étterem tulajdonosai, H. Vivien és párja.

Az étteremben található kamera rögzítette az esetet. - Fotó: Cikk.

Bizalmasukká vált

Mosogatóként kezdetben nem volt rá panasz. A munkáját nagyon szorgalmasan, dolgosan végezte, és a lojalitásával sem voltak gondok. Az étterem tulajdonosai azt hitték, hogy megfogták vele az Isten lábát, így egyre jobban nőtt a bizalmuk felé. – Megbízható volt. Bármire szüksége volt az étteremnek, elfogyott valami, akkor az első emberünk volt, aki felajánlotta, hogy elmegy, beszerzi. Ha épp úszott a bár, még a munkakörén túl is jött, és odaállt a pult mögé. Annyira bíztunk benne, hogy amikor még egy kulcs kellett az étteremhez, őt küldtük el másoltatni – mondta a Bors újságírójának Vivien, a budapesti étterem társtulajdonosa, ügyvezetője.

Utólag már látszik, hogy hiba volt ennyire a bizalmasukká fogadni a férfit.

Szép summával távozott az étteremből

Valami megváltozott, és Roland nem végezte olyan pontosan a munkáját már. A főnökei ezt többször jelezték neki, de nem történt változás, így megbeszélték vele, hogy hamarosan külön válnak útjaik. A férfi a tervezett rablása előtt, még kölcsönt kért a pártól, hogy ki tudja fizetni albérletét. – A lopás előtt, az utolsó napján még én adtam kölcsön neki az albérletére. A végén már voltak vele problémák, és szétváltak volna útjaink, de segítettünk neki, mire ő azt válaszolta nekem, hogy nem fog tartozással elmenni… – mondta H. Vivien.

Szeptember 16-án, kedden aztán a férfi egy titokban saját magának másolt kulccsal betört az étteremben, és kifosztotta a főnökeit. Rutinos volt, tudta, mi hol található, így könnyedén és gyorsan végzett a "munkával".

– Velünk dolgozott, tudta, hogy mit hol talál. A kasszakulcsot, a céges bankkártyát, az én irodakulcsomat, mindent! A bankkártya PIN-kódja pedig tök egyszerű volt, hogy amikor nem vagyok bent, a személyzet ki tudja fizetni az árut, ezért könnyen le tudott emelni pénzt róla… Ellopta a céges bankkártyát, kifosztotta a kasszát és az egyik szakácsunknak is elvitte a kártyáját. Ő a PIN-kódját mellette tartotta, ezért le tudott venni 300 ezer forintot a számlájáról – részletezte Vivien.