szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az Isten itt állt a hátam mögött…

3 órája

Egyházi és világi helyszíneken randevúznak a testvérmúzsák az Ars Sacra hetében

Címkék#kaposfüredi#Napsugár Integrált Szociális Intézményben#Borostyánvirág Anyaotthonban

Ismeretterjesztő előadások, koncertmisék, irodalmi és zenei estek, kiállítások gazdagítják az idei Ars Sacra Fesztivál kaposvári programsorát, amelyet A remény zarándokai mottóval, az ökumené jegyében szeptember 14-21 között rendeznek meg.

Lőrincz Sándor

A történelmi egyházak néhány világi intézmény bevonásával várják az érdeklődőket a Szakrális Művészetek Hetére, amelyet szeptember 14-én, vasárnap 16.30 órakor az evangélikus templomban nyit meg Varga László megyés püspök. Szombaton 16 órakor a várdai Tóth György kiállításának megnyitója zajlik a kaposfüredi Szent Őrangyalok Plébánián.

evangélikus templom
Fotónk illusztráció!

Szeptember 15-én 17 órakor Versek, dalok, imák címmel a kaposfüredi Napsugár Integrált Szociális Intézményben, illetve 16-án a Borostyánvirág Anyaotthonban Örömzene csendül fel a Csányi Alapítvány Könyvespolc zenei formációjának közreműködésével, a vendég Varga László megyéspüspök lesz. Szeptember 15-én 19.15 órakor

Rosta István tudománytörténész a 110 éves Szent István Tudományos Akadémiáról értekezik a Szent Margit-templomban, 17-én 17 órakor Versek, dalok, imák hangzanak el a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központban dr. Gombos Péternek és a barátainak jóvoltából. Ugyanekkor Ivancsics Ilona Jászai-díjas színművész és Molnár György verséneklő „Az Isten itt állt a hátam mögött” című zenés szakrális estjét lehet megtekinteni a kaposvári Városháza dísztermében.18-án 17 órakor Vedres Csaba zeneszerző, orgonaművész, a donneri Szent Kereszt-templom kántora „Az elszáradt szőlővessző” címmel tart előadást a TIT-székházban, 18-án 15 órakor „Vele(d) az úton” címmel Gál Laura énekművész koncertezik a Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthonában. 19-én 17 órakor Kéki Kálmán „Jézus a mozivásznon, avagy evangélium a filmművészet szerint” című vetítettképes előadását láthatjuk-hallhatjuk a Takáts Gyula Könyvtárban. Szeptember 20-án 18 órakor Teleki Miklós orgona- és zongoraművész koncertjét rendezik meg a kaposfüredi templomban. Szeptember 20-án a 18 órai misét követően a Szent Kereszt-templomban „Szálljon a dal az égbe fel! Áldjuk az Istent énekkel!" címmel a Zenekedvelők Kórusának és a Szent Imre-templom kórusának hangversenye a Szent

Kereszt-templomban. Zongorán közreműködik: Nagyné Halla Judit, vezényel: dr. Kerekesné Pytel Anna. Lukácsi Enikő és Gál Laura szoprán énekeseket Várfalvi-Fodor Éva kíséri zongorán. Az Ars Sacra Fesztivál szeptember 21-én, vasárnap 10 órakor zárul a Szent Margit-templomban, ahol a misében a pécsi Bárdos Lajos kórus énekel, melynek Uzsalyné Pécsi Rita a karigazgatója. A misét követően Smohayné Simon Gyöngyös alkotásaiból nyílik kiállítás a hittanteremben. A szakrális hét további érdekessége, hogy szeptember 16-19 között délután 3 órától élő kamaramuzsika fogadja a Keresztező Református Könyvesház és Kávézóba betérőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu