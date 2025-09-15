Egyházi és világi helyszíneken randevúznak a testvérmúzsák az Ars Sacra hetében

A történelmi egyházak néhány világi intézmény bevonásával várják az érdeklődőket a Szakrális Művészetek Hetére, amelyet szeptember 14-én, vasárnap 16.30 órakor az evangélikus templomban nyit meg Varga László megyés püspök. Szombaton 16 órakor a várdai Tóth György kiállításának megnyitója zajlik a kaposfüredi Szent Őrangyalok Plébánián.

Fotónk illusztráció!

Szeptember 15-én 17 órakor Versek, dalok, imák címmel a kaposfüredi Napsugár Integrált Szociális Intézményben, illetve 16-án a Borostyánvirág Anyaotthonban Örömzene csendül fel a Csányi Alapítvány Könyvespolc zenei formációjának közreműködésével, a vendég Varga László megyéspüspök lesz. Szeptember 15-én 19.15 órakor

Rosta István tudománytörténész a 110 éves Szent István Tudományos Akadémiáról értekezik a Szent Margit-templomban, 17-én 17 órakor Versek, dalok, imák hangzanak el a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központban dr. Gombos Péternek és a barátainak jóvoltából. Ugyanekkor Ivancsics Ilona Jászai-díjas színművész és Molnár György verséneklő „Az Isten itt állt a hátam mögött” című zenés szakrális estjét lehet megtekinteni a kaposvári Városháza dísztermében.18-án 17 órakor Vedres Csaba zeneszerző, orgonaművész, a donneri Szent Kereszt-templom kántora „Az elszáradt szőlővessző” címmel tart előadást a TIT-székházban, 18-án 15 órakor „Vele(d) az úton” címmel Gál Laura énekművész koncertezik a Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthonában. 19-én 17 órakor Kéki Kálmán „Jézus a mozivásznon, avagy evangélium a filmművészet szerint” című vetítettképes előadását láthatjuk-hallhatjuk a Takáts Gyula Könyvtárban. Szeptember 20-án 18 órakor Teleki Miklós orgona- és zongoraművész koncertjét rendezik meg a kaposfüredi templomban. Szeptember 20-án a 18 órai misét követően a Szent Kereszt-templomban „Szálljon a dal az égbe fel! Áldjuk az Istent énekkel!" címmel a Zenekedvelők Kórusának és a Szent Imre-templom kórusának hangversenye a Szent

Kereszt-templomban. Zongorán közreműködik: Nagyné Halla Judit, vezényel: dr. Kerekesné Pytel Anna. Lukácsi Enikő és Gál Laura szoprán énekeseket Várfalvi-Fodor Éva kíséri zongorán. Az Ars Sacra Fesztivál szeptember 21-én, vasárnap 10 órakor zárul a Szent Margit-templomban, ahol a misében a pécsi Bárdos Lajos kórus énekel, melynek Uzsalyné Pécsi Rita a karigazgatója. A misét követően Smohayné Simon Gyöngyös alkotásaiból nyílik kiállítás a hittanteremben. A szakrális hét további érdekessége, hogy szeptember 16-19 között délután 3 órától élő kamaramuzsika fogadja a Keresztező Református Könyvesház és Kávézóba betérőket.