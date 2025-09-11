szeptember 11., csütörtök

Helyi közélet

1 órája

Évente 7 ezer nagyvad pusztul el az utakon - most jön a legveszélyesebb időszak

Címkék#autó#évente#nagyvad#gázolás#vadásztársaság#Somogy

Húsz év alatt a vadbalesetek száma csaknem megduplázódott. Minden évben, az ősz kezdetekor Somogyban is megszaporodnak a vadbalesetek.

A legtöbbször őzzel ütköznek autók - 2023-ban több mint 5600 esetet regisztráltak. Emellett több mint 13 500 apróvad elütését is feljegyezték, ezekben az esetekben jellemzően kisebb kár keletkezett a járművekben.

A vadgazdálkodási törvény 2023-as módosítása szerint a vadásztársaság akkor vonható felelősségre, ha a vad vadászat, hajtás közben került az útra, vagy ha 200 méteren belül etetőt, itatót helyeztek ki. 

Mit tegyünk, ha vadbaleset történik?

  • A rendőrség mellett értesíteni kell az illetékes vadgazdálkodó szervezetet.
  • A kárt azonnal jelentsük a biztosítónak, és csatoljuk a helyszínelő hatóság jegyzőkönyvét.
  • A sérült vadat tilos megközelíteni, mert veszélyes lehet.
  • Az elpusztult állat teteme a vadásztársaságot illeti, elvitele lopásnak minősül.
2025. augusztus 20-án a 7-es főúton vadgázolásos baleset következtében megsérült gépkocsi.
2025. augusztus 20-án a 7-es főúton vadgázolásos baleset következtében megsérült gépkocsi.
Fotó: Kőröshegyi Polgárőr Egyesület

 

 

