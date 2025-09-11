Évente 7 ezer nagyvad pusztul el az utakon - most jön a legveszélyesebb időszak

A legtöbbször őzzel ütköznek autók - 2023-ban több mint 5600 esetet regisztráltak. Emellett több mint 13 500 apróvad elütését is feljegyezték, ezekben az esetekben jellemzően kisebb kár keletkezett a járművekben.

A vadgazdálkodási törvény 2023-as módosítása szerint a vadásztársaság akkor vonható felelősségre, ha a vad vadászat, hajtás közben került az útra, vagy ha 200 méteren belül etetőt, itatót helyeztek ki.

Mit tegyünk, ha vadbaleset történik?

A rendőrség mellett értesíteni kell az illetékes vadgazdálkodó szervezetet.

A kárt azonnal jelentsük a biztosítónak, és csatoljuk a helyszínelő hatóság jegyzőkönyvét.

A sérült vadat tilos megközelíteni, mert veszélyes lehet.

Az elpusztult állat teteme a vadásztársaságot illeti, elvitele lopásnak minősül.