Évente 7 ezer nagyvad pusztul el az utakon - most jön a legveszélyesebb időszak
Húsz év alatt a vadbalesetek száma csaknem megduplázódott. Minden évben, az ősz kezdetekor Somogyban is megszaporodnak a vadbalesetek.
A legtöbbször őzzel ütköznek autók - 2023-ban több mint 5600 esetet regisztráltak. Emellett több mint 13 500 apróvad elütését is feljegyezték, ezekben az esetekben jellemzően kisebb kár keletkezett a járművekben.
A vadgazdálkodási törvény 2023-as módosítása szerint a vadásztársaság akkor vonható felelősségre, ha a vad vadászat, hajtás közben került az útra, vagy ha 200 méteren belül etetőt, itatót helyeztek ki.
Mit tegyünk, ha vadbaleset történik?
- A rendőrség mellett értesíteni kell az illetékes vadgazdálkodó szervezetet.
- A kárt azonnal jelentsük a biztosítónak, és csatoljuk a helyszínelő hatóság jegyzőkönyvét.
- A sérült vadat tilos megközelíteni, mert veszélyes lehet.
- Az elpusztult állat teteme a vadásztársaságot illeti, elvitele lopásnak minősül.
