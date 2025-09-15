Ez a leggyakoribb rákbetegség, de megelőzhető lenne

A DNS-alapú szűrőtesztekhez általában vérvételre van szükség, amelyek a genetikai hajlam mértékét mutatják meg. Ezzel szemben az új, székletből kimutatható vizsgálat sokkal egyszerűbb. Nincs szükség vérvételre. a mintavétel előtt nem kell diétázni vagy étrendet váltani. A mintavétel kényelmesen, otthon történik, a labor pedig nagyon pontosan észleli a rák vagy előrehaladott polip jeleit. Így nagyobb esély nyílik a vastagbélrák időbeni felismerésére.

Vastagbélrák-szűrés modern változata már itthon is elérhető

A korai diagnózis életeket menthet

Ha a teszt bármilyen rendellenességet mutat ki, további, részletes ellenőrzésekre van szükség. A jó hír azonban, hogy amennyiben a betegséget korai stádiumban észlelik, a teljes gyógyulás esélye akár 80-90 százalékos is lehet. A sikeres kezelés után öt éven belül nincs áttét vagy kiújulás.

– Somogy vármegyében a részvételi arány 2024. évben az országos átlaghoz hasonlóan alacsony volt (8%.), de várhatóan az idei évben már jóval magasabbak lesznek a részvételi arányok. Jelenleg a szűrés 50 és 70 év közötti életkorban népegészségügyi céllal kétévenként végzett székletvér vizsgálatból áll, amelyet csak abban az esetben követ kolonoszkópia, ha a székletben vért talál a laboratórium. A lakossági szűrővizsgálatokra az érintettek postai úton kapnak meghívót, ami részletes tájékoztatást tartalmaz a szűrés fontosságáról és menetéről. Azok a jogosultak, akik rendelkeznek Egészségablak applikációval digitális meghívót is kapnak 2025 augusztusától a népegészségügyi vastagbélszűrésre – mondta el Parrag-Mandl Annamária, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal sajtófőnöke.

A mintavételhez szükséges eszközt a háziorvosnál lehet átvenni, ami a levett mintával együtt az egységcsomagban található borítékban ingyenesen visszaküldhető. Ezeket speciális laboratórium végzi, ahonnan az eredményeket a háziorvoshoz juttatják el. Az eredmények az EESZT felületen is megtalálhatók. A vizsgálat eredménye lehet negatív, ami azt jelenti, hogy a székletben rejtett vér nem volt kimutatható. Lehet nem negatív, amikor a székletben rejtett vér volt kimutatható, ezért további szűrés szükséges a vérzés okának kiderítéséhez. Lehet a lelet értékelhetetlen, ha minta feldolgozása során valamilyen technikai hiba történt. Ebben az esetben háziorvos biztosít újabb 2 mintavevő eszközt – tette hozzá.