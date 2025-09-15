4 órája
Ez a leggyakoribb rákbetegség, de megelőzhető lenne
Hazánkban a vastag- és végbélrák az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb daganatos betegség. Évente több mint tízezer új esetet diagnosztizálnak, és körülbelül háromezer ember halálát okozza. Leginkább 40 év felett, főleg 50 és 70 között jelentkezik, majd csökken. A vastagbélrák lassan fejlődik, kezdetben tünetmentes, de jól szűrhető és megelőzhető.
A DNS-alapú szűrőtesztekhez általában vérvételre van szükség, amelyek a genetikai hajlam mértékét mutatják meg. Ezzel szemben az új, székletből kimutatható vizsgálat sokkal egyszerűbb. Nincs szükség vérvételre. a mintavétel előtt nem kell diétázni vagy étrendet váltani. A mintavétel kényelmesen, otthon történik, a labor pedig nagyon pontosan észleli a rák vagy előrehaladott polip jeleit. Így nagyobb esély nyílik a vastagbélrák időbeni felismerésére.
A korai diagnózis életeket menthet
Ha a teszt bármilyen rendellenességet mutat ki, további, részletes ellenőrzésekre van szükség. A jó hír azonban, hogy amennyiben a betegséget korai stádiumban észlelik, a teljes gyógyulás esélye akár 80-90 százalékos is lehet. A sikeres kezelés után öt éven belül nincs áttét vagy kiújulás.
– Somogy vármegyében a részvételi arány 2024. évben az országos átlaghoz hasonlóan alacsony volt (8%.), de várhatóan az idei évben már jóval magasabbak lesznek a részvételi arányok. Jelenleg a szűrés 50 és 70 év közötti életkorban népegészségügyi céllal kétévenként végzett székletvér vizsgálatból áll, amelyet csak abban az esetben követ kolonoszkópia, ha a székletben vért talál a laboratórium. A lakossági szűrővizsgálatokra az érintettek postai úton kapnak meghívót, ami részletes tájékoztatást tartalmaz a szűrés fontosságáról és menetéről. Azok a jogosultak, akik rendelkeznek Egészségablak applikációval digitális meghívót is kapnak 2025 augusztusától a népegészségügyi vastagbélszűrésre – mondta el Parrag-Mandl Annamária, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal sajtófőnöke.
A mintavételhez szükséges eszközt a háziorvosnál lehet átvenni, ami a levett mintával együtt az egységcsomagban található borítékban ingyenesen visszaküldhető. Ezeket speciális laboratórium végzi, ahonnan az eredményeket a háziorvoshoz juttatják el. Az eredmények az EESZT felületen is megtalálhatók. A vizsgálat eredménye lehet negatív, ami azt jelenti, hogy a székletben rejtett vér nem volt kimutatható. Lehet nem negatív, amikor a székletben rejtett vér volt kimutatható, ezért további szűrés szükséges a vérzés okának kiderítéséhez. Lehet a lelet értékelhetetlen, ha minta feldolgozása során valamilyen technikai hiba történt. Ebben az esetben háziorvos biztosít újabb 2 mintavevő eszközt – tette hozzá.
Úttörő megoldás DNS-alapú szűréssel a vastagbélrák ellen
A modern orvostudomány fejlődésének köszönhetően új, rendkívül hatékony diagnosztikai eszközök váltak elérhetővé. Ezek közé tartozik a legújabb, székletmintából végzett DNS-metilációs teszt, amely 92 százalékos pontossággal képes kimutatni a betegséget, akár korai stádiumban is. Magyarországon – az Egyesült Királyság és Hongkong után – a világon az elsők között válik elérhetővé ez a fajta szűrés, amely semmilyen invazív beavatkozást nem igényel.
A betegség sokáig teljesen tünetmentes maradhat, a jóindulatú daganatok vagy korai stádiumú elváltozások akár 5-10 évig is észrevétlenek maradhatnak. Ezért különösen fontos a megelőzés és az időben történő szűrés.
- A statisztikák szerint, 40-50 éves korban, már 30–40 százalék esély van arra, hogy valamilyen elváltozás jelen van a bélrendszerben, még akkor is, ha semmilyen panaszt nem okoz. A rizikócsoportba tartoznak azok is, akiknél már volt daganatos megbetegedés, vagy akiknek a családjában fordult elő vastagbélrák. Emellett fokozott kockázatot jelent az elhízás, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód, valamint a túl sok feldolgozott és vörös húst tartalmazó étrend. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ országos és helyi tájékoztató kampányokkal hívja fel a figyelmet a szűrések fontosságára.