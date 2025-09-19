Ez rengeteg fogyasztót érinthet: a hétvégén leállás lesz az MVM-nél, de az E.ON is akadozni fog

Az MVM bejelentése szerint szeptember 19. (péntek) este 10 órától szeptember 21. (vasárnap) este 10 óráig a szolgáltató felületei csak korlátozottan lesznek elérhetők. Így, aki ügyet intézne, annak nem árt előre felkészülnie a háromnapos fennakadásra.

A szolgáltató fennakadásai érintik az MVM Next applikációt is.

Az E.On hálózatában is lesznek fennakadások. Aki okosmérővel rendelkezik, annak pedig érdemes felkészülnie arra, hogy szeptember 20. (szombat) délelőtt 10-től délután 4 óráig az E.ON-hálózatok területén a szokottnál lassabban írják jóvá a feltöltött energiamennyiséget.

Semperger János, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) kaposvári elnöke csütörtökön elmondta: érdemes figyelni a tájékoztatókat, lényeges, hogy a vállalkozók képben legyenek. S az különösen fontos, hogy cégekkel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb teendőket gördülékenyen intézhessék.