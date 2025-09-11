Ez sokakat fog érinteni a Balaton partján: mostantól máskor lehet bankolni

szeptember 11., csütörtök

Az OTP Bank Nyrt. felülvizsgálata után megváltozik a Balatonlellei mozgó OTP Bank nyitvatartási rendje szeptember 15-től.

Szeptember 15-én megváltozik Balatonlellén a Rákóczi u. 295. szám alatt, a Fortuna parkolóban működő Mozgó Bankfiók nyitvatartási rendje, miután a vállalat felülvizsgálta az eddigi megszokott nyitvatartást, olvastuk egy Facebook bejegyzésben.

Az új időszak szerint Hétfőn 13:00-15:30 között állnak az ügyfelek rendelkezésére.

A polgármester, Felházi Miklós kéri a lakosság megértését és a változás elfogadását. 

Forrás: https://www.otpbank.hu/portal/hu/kapcsolat/mozgo-bankfiok

 

 

