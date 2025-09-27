Ezeket a válaszokat csak azok tudhatják, akik ide születtek? Itt a nagy Somogyország-kvíz

Somogy vármegye története bővelkedik izgalmas fordulópontokban, nevezetes eseményekben és olyan dátumokban, amelyek formálták a térség arculatát. Kaposvár várossá nyilvánítása, a Rippl-Rónai Múzeum alapítása vagy épp a balatonboglári Gömbkilátó felavatása mind-mind olyan mérföldkövek, amelyekhez évszámokat kötünk – de vajon mennyire emlékszünk ezekre pontosan? Kvízünkben most letesztelheted, mennyire vagy képben Somogy nagy pillanataival.