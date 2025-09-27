Kvíz
Ezeket a válaszokat csak azok tudhatják, akik ide születtek? Itt a nagy Somogyország-kvíz
Fotó: New Africa
Somogy vármegye története bővelkedik izgalmas fordulópontokban, nevezetes eseményekben és olyan dátumokban, amelyek formálták a térség arculatát. Kaposvár várossá nyilvánítása, a Rippl-Rónai Múzeum alapítása vagy épp a balatonboglári Gömbkilátó felavatása mind-mind olyan mérföldkövek, amelyekhez évszámokat kötünk – de vajon mennyire emlékszünk ezekre pontosan? Kvízünkben most letesztelheted, mennyire vagy képben Somogy nagy pillanataival.
1.
Mikor alapították meg a Rippl-Rónai Múzeumot Kaposváron?
2.
Mikor nyílt meg a siófoki Víztorony, amely ma is a város jelképe?
3.
Mikor adták át a felújított balatonboglári Gömbkilátót?
4.
Melyik évben adták át a megújult Virágfürdőt?
5.
Mikor nyílt meg a Corso Kaposvár Bevásárlóközpont
6.
A régi városi sportcsarnok mellett leteszik az új sportcsarnok, a Kaposvár Aréna alapkövét.
7.
Melyik évben volt Kaposvár népesség száma 24124 fő?
8.
Melyik évben nyilvánították Kaposvárt megyei jogú várossá?
9.
Melyik évben nyílt meg az első kaposvári McDonald's gyorsétterem?
10.
Melyik évben rakták le a Kaposvárt az M7-es autópályával összekötő 67-es gyorsút alapkövét?
