Ezeket az utcákat kerüld el Balatonmáriafürdőn!
Balatonmáriafürdőn forgalmi rend változás van a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ismételt javítási munkálatai miatt – olvastuk a Balatonmáriafürdő nevű Facebook csoportban egy bejegyzésben. A munkálatok a Bajcsy - Szív utca kereszteződését érintik, amelyet a munkálatok befejezéséig lezártak. A Csatornapart utcán kétirányú forgalom a megengedett. A bejegyzés alatti kommentszekcióban a lakosok jelezték, hogy a Rákóczi utcában is forgalmi rend változás van, érdemes figyelniük az arra közlekedőknek.
