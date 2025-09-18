szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forgalmi változás

47 perce

Ezeket az utcákat kerüld el Balatonmáriafürdőn!

Címkék#Facebook#Dunántúli Regionális Vízmű Zrt#Csatornapart utca#Balatonmáriafürdő

Ezeket az utcákat kerüld el Balatonmáriafürdőn!

Balatonmáriafürdőn forgalmi rend változás van a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ismételt javítási munkálatai miatt – olvastuk a Balatonmáriafürdő nevű Facebook csoportban egy bejegyzésben.  A munkálatok a Bajcsy - Szív utca kereszteződését érintik, amelyet a munkálatok befejezéséig lezártak. A Csatornapart utcán kétirányú forgalom a megengedett. A bejegyzés alatti kommentszekcióban a lakosok jelezték, hogy a Rákóczi utcában is forgalmi rend változás van, érdemes figyelniük az arra közlekedőknek. 

Útmunkálatok Balatonmáriafürdőn. Fotó: Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu