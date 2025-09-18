Ezeket az utcákat kerüld el Balatonmáriafürdőn!

Balatonmáriafürdőn forgalmi rend változás van a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ismételt javítási munkálatai miatt – olvastuk a Balatonmáriafürdő nevű Facebook csoportban egy bejegyzésben. A munkálatok a Bajcsy - Szív utca kereszteződését érintik, amelyet a munkálatok befejezéséig lezártak. A Csatornapart utcán kétirányú forgalom a megengedett. A bejegyzés alatti kommentszekcióban a lakosok jelezték, hogy a Rákóczi utcában is forgalmi rend változás van, érdemes figyelniük az arra közlekedőknek.

Útmunkálatok Balatonmáriafürdőn. Fotó: Facebook