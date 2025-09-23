szeptember 23., kedd

Nem vált be a funkció

3 órája

Ennyi volt, a Facebook beszünteti ezt a lehetőséget

A közösségi oldal hamarosan eltávolítja a közösségi chateket, vagyis a csoportokhoz kapcsolódó valós idejű beszélgetési lehetőséget - erről már értesítést is kaptak a csoporttagok. A funkciót 2022-ben indította el a Facebook azzal a céllal, hogy a csoportokon belüli beszélgetéseket a Messengerre is kiterjessze, és ezzel még aktívabb közösségi élményt teremtsen.

Az elképzelés az volt, hogy a Facebookon a tagok a csoport idővonalán túl valós időben is tarthassák a kapcsolatot egymással.

Ilyen üzenet található a Facebook csoportokon belül
Ilyen üzenet található a Facebook csoportokon belül Forrás: MW

Facebook funkciók - próba, szerencse: újabb szolgáltatás bukott el

A jelek szerint azonban a felhasználókat nem igazán lelkesítette az új lehetőség. A legtöbben ugyanis, ha egy csoporthoz csatlakoznak, kifejezetten ott szeretnének részt venni a közösség életében, és nem Messenger-értesítéseken keresztül. Sokaknál már maga a csoportfelület biztosította a fő kommunikációs teret, így a párhuzamos chatfunkció kihasználatlan maradt.

A Facebook közben más kísérleteket is tett: például a hangalapú beszélgetőszobákat is elindította, de azokat már 2023-ban megszüntették, mivel szintén nem találtak elég felhasználóra.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az üzenetküldés sokkal inkább az intimebb, szűkebb körű kommunikációra szolgál, családdal és barátokkal, míg a tágabb közösségi beszélgetések helye a Facebook-csoportok falán van. Úgy tűnik, eddig egyetlen platform sem tudta sikerrel ötvözni a közösségi élményt és az üzenetküldést - a Facebook mostani döntése is ezt erősíti.

Mit mond a szakértő? 

Kormos Attila kaposvári informatikust kérdeztük a témáról. Elmondta, hogy a piacon számos hasonló funkció létezik, hiszen a nagy technológiai cégek éles versenyben állnak egymással.
– Amikor egy ilyen szolgáltatással megjelenik a META, szinte soha nem ők az elsők. Nagyon ritka az olyan eset, mint az OpenAI-nál, amikor valaki radikálisan új megoldással áll elő. A Facebook mögött álló cég ráadásul saját magával is konkurenciát teremt: több chatalkalmazásba – például a WhatsAppba – bevásárolta magát, így egyes funkciói idővel fölöslegessé válhatnak – magyarázta.

Az informatikus szerint a META kényszerűen folyamatos fejlesztéseket hajt végre, például a biztonságos csevegés és a végpontok közötti titkosítás területén.
– Ezeket más, ingyenes szolgáltatók is kínálják, ezért a Facebook csak úgy tud versenyben maradni, ha a felhasználók viselkedési adataiból épít üzleti modellt. Nem az üzenetek tartalmába olvas bele, de figyeli, ki milyen funkciót használ, és ezekből állít össze értékesíthető profilokat – mondta a szakember.
Hozzátette: a versenyfutás állandó, hiszen a konkurensek is fejlesztenek. Példaként említette a Signal újítását, amely megakadályozza, hogy képernyőfotó készülhessen a beszélgetésekről.
– A META-nak is lépést kell tartania az ilyen fejlesztésekkel, különben lemarad. Ami kevésbé értékes vagy bevételt termelő, azt a cég levágja és megszünteti – mondta Kormos Attila. – A META az egyetlen olyan hatalmas vállalat, amely folyamatosan új technológiákkal kísérletezik: a múlt héten például bemutatták az okosszemüvegüket, emellett saját mesterséges intelligenciát is fejlesztenek. Ezek mind hatalmas költségekkel járnak, de ennyi próbálkozás még belefér egy ekkora cég működésébe. A nagy technológiai vállalatok általában úgy működnek, hogy tíz kísérletből jó, ha egy marad meg, a többi kilenc végül a feledés homályába vész. Így van ez a Google-nél is: volt saját chatplatformjuk és több más fejlesztésük, amelyeket idővel fokozatosan bezártak.

 

 

