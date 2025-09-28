Zár, titok és megoldás: titkos motívumokkal teli falinaptárt adott ki egy rajztanárnő

Bózsa Brigitta 2013 óta a Kisfaludy Tagiskolában dolgozik rajz-kémia szakos tanárként, és évek óta falinaptárat ad ki. A munkájáról azt mondta, hogy sokan azt hiszik, hogy felső tagozatban a gyerekek szabadon, kreativan és fantáziadúsan alkothatnak, de ezt kénytelen cáfolni, mert ehelyett meg akarnak felelni, és mindenáron másolni szeretnék az olyan éppen divatos dolgokat, mint az animációs japán sorozatok.

Bózsa Brigitta művésztanár falinaptárat adott ki

A katedrától kiállításokon át a falinaptárig

– A mai gyerekek képi világát torzítja az internet, nehéz őket abba az irányba mozdítani, hogy amit maguktól alkotnak, az ugyanolyan értékes, sőt még értékesebb lehet, mint amit a világhálón látnak – mondta Bózsa Brigitta. – Néhányan azért fogékonyak az alkotás iránt, otthonról is elhozzák a műveiket, biztatom és megerősítem őket.

A falinaptárt 2021 óta magánkezdeményezben adja ki, négy esztendőben jelent meg eddig.

– Az indított erre, hogy rengetegen megkeresnek azzal, szeretik a képeimet, és szeretnék, ha lenne az otthonukban, de ez nem mindenki számára elérhető, főként ha ugyanaz a kép tetszik másoknak is – mondta a művésztanár. – Külföldi művészeknél láttam, hogy falinaptáron megjelentetik a munkájukat. Ezek a falinaptáras képek irodát, szobát díszítenek, és számomra nagy élmény, ha erről kaptam a fotókat. Aki szeretne elérni ebben az ügyben, a közösségi médián át megteheti.

Az ember ősidőktől fogva jobban tudja kifejezni magát és jobban tud kommunikálni képek formájában, a barlangrajzoktól kezdve az egyiptomi hieroglifákig, fejtette ki. A képi üzenetek több mindent magukba sűrítenek és tágabb az értelmezési lehetőségük, de mindenki a maga szintjén tud hozzájuk kapcsolódni, értelmezni, attól függően hogy milyen tudatszinten van, illetve milyen előzetes ismeretekkel, műveltséggel rendelkezik.

– Vannak motívumok, melyek egy művészre nagyon jellemzőek, bár az eszközök lehetnek különbözőek egyéni életúttól függően – folytatta a festőművész. – Mivel nő vagyok, ezért a női alakok, a lágyabb formák, a kacskaringók, az örvények és a spirálvonalak jelennek meg a képeimen. Falusi lány voltam, így a természet közelségéből is bevésődtek olyan motívumok, mint a macska, az ornamentika, ágak és gyökerek. Számomra a szögletesség a férfi minőséghez kapcsolódik, ezért a geometrizálást távol érzem magamtól. A képeimen az utóbbi időben sokszor megjelenik a kulcsmotívum, ami sok mindent magába sűrít: zár, titok és megoldás egyben. A spiritualitásban összetett szimbólum, azt is jelenti, hogy nyitunk vagy zárunk.