szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képi világ

3 órája

Zár, titok és megoldás: titkos motívumokkal teli falinaptárt adott ki egy rajztanárnő

Címkék#gyerek#művésztanár#internet

A mai gyerekeket nehéz motiválni, inkább a japán animációs sorozatokat másolnák. Falinaptárat adott ki a somogyi rajztanárnő.

Kovács Gábor László

Bózsa Brigitta 2013 óta a Kisfaludy Tagiskolában dolgozik rajz-kémia szakos tanárként, és évek óta falinaptárat ad ki. A munkájáról azt mondta, hogy sokan azt hiszik, hogy felső tagozatban a gyerekek szabadon, kreativan és fantáziadúsan alkothatnak, de ezt kénytelen cáfolni, mert ehelyett meg akarnak felelni, és mindenáron másolni szeretnék az olyan éppen divatos dolgokat, mint az animációs japán sorozatok. 

Bózsa Brigitta művésztanár falinaptárat adott ki
Bózsa Brigitta művésztanár falinaptárat adott ki 

A katedrától kiállításokon át a falinaptárig 

– A mai gyerekek képi világát torzítja az internet, nehéz őket abba az irányba mozdítani, hogy amit maguktól alkotnak, az ugyanolyan értékes, sőt még értékesebb lehet, mint amit a világhálón látnak – mondta Bózsa Brigitta. –  Néhányan azért fogékonyak az alkotás iránt, otthonról is elhozzák a műveiket, biztatom és megerősítem őket.

 

A falinaptárt 2021 óta magánkezdeményezben adja ki, négy esztendőben jelent meg eddig. 

– Az indított erre, hogy rengetegen megkeresnek azzal, szeretik a képeimet, és szeretnék, ha lenne az otthonukban, de ez nem mindenki számára elérhető, főként ha ugyanaz a kép tetszik másoknak is – mondta a művésztanár. – Külföldi művészeknél láttam, hogy falinaptáron megjelentetik a munkájukat. Ezek a falinaptáras képek irodát, szobát díszítenek, és számomra nagy élmény, ha erről kaptam a fotókat. Aki szeretne elérni ebben az ügyben, a közösségi médián át megteheti. 

 

Az ember ősidőktől fogva jobban tudja kifejezni magát és jobban tud kommunikálni képek formájában, a barlangrajzoktól kezdve az egyiptomi hieroglifákig, fejtette ki. A képi üzenetek több mindent magukba sűrítenek és tágabb az értelmezési lehetőségük, de mindenki a maga szintjén tud hozzájuk kapcsolódni, értelmezni, attól függően hogy milyen tudatszinten van, illetve milyen előzetes ismeretekkel, műveltséggel rendelkezik. 

 

 – Vannak motívumok, melyek egy művészre nagyon jellemzőek, bár az eszközök lehetnek különbözőek egyéni életúttól függően – folytatta a festőművész. – Mivel nő vagyok, ezért a női alakok, a lágyabb formák, a kacskaringók, az örvények és a spirálvonalak jelennek meg a képeimen. Falusi lány voltam, így a természet közelségéből is bevésődtek olyan motívumok, mint a macska, az ornamentika, ágak és gyökerek. Számomra a szögletesség a férfi minőséghez kapcsolódik, ezért a geometrizálást távol érzem magamtól. A képeimen az utóbbi időben sokszor megjelenik a kulcsmotívum, ami sok mindent magába sűrít: zár, titok és megoldás egyben. A spiritualitásban összetett szimbólum, azt is jelenti, hogy nyitunk vagy zárunk. 

 

A nyáron Budapesten volt a legutóbbi kiállítása, az Andrássy úti volt Pallavicini-palotában, ami most Magnet Közösségi Ház néven működik. 

– Ott naponta rengeteg ember megfordul, mert a két emeleten rendezvénytermek, éttermek vannak – írta le. – Eleve 300-an dolgoznak az épületben, így nagyon örültem hogy több ezren látják a képeimet. Néhány hónapja Várdán is volt kiállításom, tehát egy kis somogyi faluba is eljutnak a képeim. 

  • Várda amúgy is a szíve csücske, mert korábban a Szász Endre-féle alkotótáborokban festett és oktatott is művésztanárként, ebben az időszakban a közeli Somogyjádon volt rajztanár. Bandi bácsi este megnézte, hogy a gyerekek mit csináltak, és beszélgetett velük és az oktatókkal. Közben mindenki sokat tanult, tette hozzá Bózsa Brigitta. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu