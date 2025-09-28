3 órája
Zár, titok és megoldás: titkos motívumokkal teli falinaptárt adott ki egy rajztanárnő
A mai gyerekeket nehéz motiválni, inkább a japán animációs sorozatokat másolnák. Falinaptárat adott ki a somogyi rajztanárnő.
Bózsa Brigitta 2013 óta a Kisfaludy Tagiskolában dolgozik rajz-kémia szakos tanárként, és évek óta falinaptárat ad ki. A munkájáról azt mondta, hogy sokan azt hiszik, hogy felső tagozatban a gyerekek szabadon, kreativan és fantáziadúsan alkothatnak, de ezt kénytelen cáfolni, mert ehelyett meg akarnak felelni, és mindenáron másolni szeretnék az olyan éppen divatos dolgokat, mint az animációs japán sorozatok.
A katedrától kiállításokon át a falinaptárig
– A mai gyerekek képi világát torzítja az internet, nehéz őket abba az irányba mozdítani, hogy amit maguktól alkotnak, az ugyanolyan értékes, sőt még értékesebb lehet, mint amit a világhálón látnak – mondta Bózsa Brigitta. – Néhányan azért fogékonyak az alkotás iránt, otthonról is elhozzák a műveiket, biztatom és megerősítem őket.
A falinaptárt 2021 óta magánkezdeményezben adja ki, négy esztendőben jelent meg eddig.
– Az indított erre, hogy rengetegen megkeresnek azzal, szeretik a képeimet, és szeretnék, ha lenne az otthonukban, de ez nem mindenki számára elérhető, főként ha ugyanaz a kép tetszik másoknak is – mondta a művésztanár. – Külföldi művészeknél láttam, hogy falinaptáron megjelentetik a munkájukat. Ezek a falinaptáras képek irodát, szobát díszítenek, és számomra nagy élmény, ha erről kaptam a fotókat. Aki szeretne elérni ebben az ügyben, a közösségi médián át megteheti.
Az ember ősidőktől fogva jobban tudja kifejezni magát és jobban tud kommunikálni képek formájában, a barlangrajzoktól kezdve az egyiptomi hieroglifákig, fejtette ki. A képi üzenetek több mindent magukba sűrítenek és tágabb az értelmezési lehetőségük, de mindenki a maga szintjén tud hozzájuk kapcsolódni, értelmezni, attól függően hogy milyen tudatszinten van, illetve milyen előzetes ismeretekkel, műveltséggel rendelkezik.
– Vannak motívumok, melyek egy művészre nagyon jellemzőek, bár az eszközök lehetnek különbözőek egyéni életúttól függően – folytatta a festőművész. – Mivel nő vagyok, ezért a női alakok, a lágyabb formák, a kacskaringók, az örvények és a spirálvonalak jelennek meg a képeimen. Falusi lány voltam, így a természet közelségéből is bevésődtek olyan motívumok, mint a macska, az ornamentika, ágak és gyökerek. Számomra a szögletesség a férfi minőséghez kapcsolódik, ezért a geometrizálást távol érzem magamtól. A képeimen az utóbbi időben sokszor megjelenik a kulcsmotívum, ami sok mindent magába sűrít: zár, titok és megoldás egyben. A spiritualitásban összetett szimbólum, azt is jelenti, hogy nyitunk vagy zárunk.
A nyáron Budapesten volt a legutóbbi kiállítása, az Andrássy úti volt Pallavicini-palotában, ami most Magnet Közösségi Ház néven működik.
– Ott naponta rengeteg ember megfordul, mert a két emeleten rendezvénytermek, éttermek vannak – írta le. – Eleve 300-an dolgoznak az épületben, így nagyon örültem hogy több ezren látják a képeimet. Néhány hónapja Várdán is volt kiállításom, tehát egy kis somogyi faluba is eljutnak a képeim.
- Várda amúgy is a szíve csücske, mert korábban a Szász Endre-féle alkotótáborokban festett és oktatott is művésztanárként, ebben az időszakban a közeli Somogyjádon volt rajztanár. Bandi bácsi este megnézte, hogy a gyerekek mit csináltak, és beszélgetett velük és az oktatókkal. Közben mindenki sokat tanult, tette hozzá Bózsa Brigitta.