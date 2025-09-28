3 órája
Csend, rend, fegyelem: nem csak a rendőröknek, a határvadászoknak is jár a hathavi fegyverpénz
Már nem csak a rendőrök, de a határvadászok és a tisztjelöltek is megkapják a hathavi kiegészítő juttatást, a kormány döntött a kifizetésről. Nem ez az első alkalom, hogy hat havi fegyverpénz érkezik az egyenruhások számlájára.
Döntött a kormány, februárban érkezik a rendvédelmi szervek – rendőrök, katonák, pénzügyőrök, nemzetbiztonságban dolgozók – számlájára a hathavi fegyverpénz, jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely.
Határvadászok, tisztjelöltek, hivatásos állomány - kiegészítő juttatás
A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is kiemelte, a hivatásos állomány kiegészítő juttatását immár a határvadászok és a tisztjelöltek is megkapják, vagyis 2026-ban jóval többen részesülnek a jelentős kiegészítésben 2022-höz képest.
Februárban ismét hathavi fegyverpénz jár a hivatásos állománynak, de nem csak nekik
A pluszpénzt gyakorlatilag a hivatásos állomány összes tagja megkapja, kivéve, aki ellen büntetőeljárás folyik, nekik az eljárás lezárulta után jár a kiegészítés.
A hathavi fegyverpénz összege egy átlagos rendőr esetén több, mint nettó 2 millió forint, de középvezetői szinten elérheti az egy összegű kiegészítő juttatás az 5 millió forintot is.
Fontos ez a támogatás
- – Nagy örömmel és jól eső érzéssel fogadtam a hírt, miszerint ismét megkapják a fegyverpénzt a katonák, a rendőrök és azok a személyek, akik rendvédelem érdekében tevékenykednek – mondta pénteken a Sonline.hu-nak Sütő Tamás kaposvári nyugállományú vezérőrnagy, a hadtudományok doktora. – Úgy gondolom, hogy a mai generáció nagyon tisztességesen helytáll, fontos ez az állami támogatás. S ez is hozzájárul és segíti a Magyar Honvédség valamint a rendvédelmi szervek fejlődését a személyi állomány vonatkozásában is.
- Sütő Tamás arról is szólt: tapasztalatai alapján örömmel tölti el, hogy egyre népszerűbb a honvédelmi pálya Somogyban. S hasonlóan a régi időkhöz, jól működnek azok a szervezetek, amelyeket a szakmai utánpótlás érdekében hoztak létre.
- – S kiemelem a kaposvári katonai kadét programot és annak munkatársait – hangsúlyozta. – A kadétok a hősi megemlékezéseken éppúgy részt vesznek, mint a katonai temetők karbantartásában, látom rajtuk, hogy fegyelmezettek és büszkék, amikor ezeket a feladatokat végrehajtják.
A pontos összeg függ az egyéni tapasztalattól, a végzettségtől és a kinevezési szinttől is
A somogyi rendőrök fizetése nagyban függ a beosztástól és a ranglétrán elfoglalt helytől, de a www.fizetesek.com oldalon 2025-re vonatkozóan közzétett adatok szerint egy pályakezdő vidéki járőr fizetése bruttó 450 000 forint körül, egy friss diplomás hadnagyi fizetés pedig megközelítőleg 600 000 forint. A pontos összeg minden rendőrségnél eltérő lehet, és függ az egyéni tapasztalattól, a végzettségtől és a kinevezési szinttől is.
Fizetési tartományok (bruttó juttatás):
Pályakezdő vidéki járőr: körülbelül 450 000 forint/hó, ami a 2025-ös emelések utáni összeg.
Új diplomás hadnagy: körülbelül 600 000 forint/hó, ami a 2024-es 510 000 forintos összegből emelkedett.
Pályakezdő tiszthelyettes: a 2022-es bruttó 267 000 forintról 2024-re bruttó 463 000 forintra emelkedett a juttatása.
Mindenkit érintő tényezők:
Szervezeti egység: a fizetések eltérhetnek a Készenléti Rendőrségnél és a helyi rendőrségeknél.
Tapasztalat és képzettség: a bérek függnek a rendőr tapasztalatától, tapasztalatától és képzettségétől is.