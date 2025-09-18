Upsz, valaki lemaradt! – Fehér gólya sütkérezett a napon Dél-Somogyban

Úgy tűnik, valaki megfeledkezett magáról, vagy legalább is arról, hogy valahol másutt lenne most dolga. Barcson kaptak lencsevégre egy gólyát, aki éppen a napsütéses órákat élvezte egy benzinkúttal szemben. Mit keres még itt a fehér gólya és vajon miért nem vonult el társaival? Szakértők kérdeztünk.

Barcson járt az eltévedt fehér gólya

Fotó: Molnárné Bánfai Tímea

Mit keres még Dél-Somogyban a fehér gólya?

Eleséget vagy csak éppen pihenget. Egy barcsi lakos kapta lencsevégre azt a fehér gólyát, aki magát egy cseppet sem zavartatva élvezte a vén asszonyok nyarát a dél-somogyi településen egy benzinkúttal szembeni réten. De vajon mit keres még itt és miért nem vonult el társaival?

– Manapság már egyáltalán nem furcsa jelenség szeptemberben még fehér gólyát látni az országban. Bár augusztus 20. után vonulnak, egyre gyakrabban fordul elő, hogy több példány is nálunk marad. Az egyik dolog az, hogy egyre inkább enyhülnek a telek, így sok gólya egyszerűen Magyarországon telel át. A kései költések fiataljai is itt maradnak, ők egy kicsit később indulnak útnak, így lehet, hogy közülük valamelyikkel találkozhatunk a réteken. Ott vannak még a mentett gólyák is, mint ahogy a mi igazgatóságunknál is van több példány, ők például annyira hozzá szoktak az emberhez, általuk pedig a tápláláshoz, hogy nem kelnek útnak és itt maradnak nálunk – mondta el Horváth Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Parki Igazgatóság barcsi tájegység-vezetője.

– Az idősebb sérült gólyák is később indulnak el, de az is lehet, hogy itthon maradnak, és sokszor van olyan eset is, amikor az északról átvonuló gólyákat láthatjuk az ebből a szempontból szokatlan időkben régiónkban. Összefoglalva tehát fizikai állapot, természeti jelenségek vagy kései kirepülés állhat annak hátterében, hogy szeptemberben még fehér gólyákat láthatunk hazánkban – tette hozzá a tájegység-vezető.