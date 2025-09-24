szeptember 24., szerda

Helyi közélet

3 órája

Fél napig nem lesz áram a dunántúli városban, ezek az utcák érintettek

Nagybajomban tervezett áramszünet lesz.

Molnár Dániel
Fotó: Westend61

Tervezett áramszünet lesz, optikai hálózat építése miatt Nagybajomban, október 8-án 8:30-12:00- között – derült ki a település önkormányzatának közösségi média oldalán közzétett bejegyzésből
Az építés alkalmával érintett felhasználási helyek a következők:

  • Fő utca HRSZ:340/2
  • Fő utca 130
  • Fő utca 134
  • Fő utca 138
  • Fő utca 140
  • Fő utca 142
  • Fő utca 146
  • Fő utca 148
  • Fő utca 150
  • Fő utca 152
  • Fő utca 156
  • Fő utca 158
  • Fő utca 160
  • Fő utca 162
  • Fő utca 164
  • Fő utca 166 HRSZ:388
  • Templom utca 52 HRSZ: 339
  • Templom utca 52 HRSZ: 382

 

