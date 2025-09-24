Helyi közélet
3 órája
Fél napig nem lesz áram a dunántúli városban, ezek az utcák érintettek
Nagybajomban tervezett áramszünet lesz.
Tervezett áramszünet lesz, optikai hálózat építése miatt Nagybajomban, október 8-án 8:30-12:00- között – derült ki a település önkormányzatának közösségi média oldalán közzétett bejegyzésből.
Az építés alkalmával érintett felhasználási helyek a következők:
- Fő utca HRSZ:340/2
- Fő utca 130
- Fő utca 134
- Fő utca 138
- Fő utca 140
- Fő utca 142
- Fő utca 146
- Fő utca 148
- Fő utca 150
- Fő utca 152
- Fő utca 156
- Fő utca 158
- Fő utca 160
- Fő utca 162
- Fő utca 164
- Fő utca 166 HRSZ:388
- Templom utca 52 HRSZ: 339
- Templom utca 52 HRSZ: 382
