2 órája
Felelős állattartás: ingyenes ivartalanítás, oltás és mikrochip-program indul Taszáron
Taszár Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy az agrárminiszter 5000 fő alatti települések számára pályázatot hirdetett a felelős állattartás elősegítésére. A támogatás keretében ingyenesen igényelhető kutyák és macskák ivartalanítása, veszettség elleni védőoltása, illetve mikrochippel történő megjelölése.
A programra maximálisan 1,5 millió forint áll rendelkezésre, a támogatás igénybevételéhez előzetes igényfelmérés zajlik. A lakosok az önkormányzatnál elérhető igényfelmérő lap kitöltésével jelezhetik részvételi szándékukat szeptember 15-ig.
Az igények beérkezése sorrendjében kerülnek elbírálásra a kérelmek a keret kimerüléséig. A jelentkezési lap beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, illetve elektronikusan.
Az önkormányzat a programban való részvételre buzdít minden állattartót, hogy éljenek a támogatási lehetőséggel és segítsék elő a felelős állattartást Taszáron.