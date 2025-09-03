szeptember 3., szerda

Felelős állattartás: ingyenes ivartalanítás, oltás és mikrochip-program indul Taszáron

Taszár Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy az agrárminiszter 5000 fő alatti települések számára pályázatot hirdetett a felelős állattartás elősegítésére. A támogatás keretében ingyenesen igényelhető kutyák és macskák ivartalanítása, veszettség elleni védőoltása, illetve mikrochippel történő megjelölése.

Bodor Nikolett
Felelős állattartás: ingyenes ivartalanítás, oltás és mikrochip-program indul Taszáron

A programra maximálisan 1,5 millió forint áll rendelkezésre, a támogatás igénybevételéhez előzetes igényfelmérés zajlik. A lakosok az önkormányzatnál elérhető igényfelmérő lap kitöltésével jelezhetik részvételi szándékukat szeptember 15-ig.

Az igények beérkezése sorrendjében kerülnek elbírálásra a kérelmek a keret kimerüléséig. A jelentkezési lap beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, illetve elektronikusan.

Az önkormányzat a programban való részvételre buzdít minden állattartót, hogy éljenek a támogatási lehetőséggel és segítsék elő a felelős állattartást Taszáron.

