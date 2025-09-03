Felelős állattartás: ingyenes ivartalanítás, oltás és mikrochip-program indul Taszáron

A programra maximálisan 1,5 millió forint áll rendelkezésre, a támogatás igénybevételéhez előzetes igényfelmérés zajlik. A lakosok az önkormányzatnál elérhető igényfelmérő lap kitöltésével jelezhetik részvételi szándékukat szeptember 15-ig.

Az igények beérkezése sorrendjében kerülnek elbírálásra a kérelmek a keret kimerüléséig. A jelentkezési lap beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, illetve elektronikusan.

Az önkormányzat a programban való részvételre buzdít minden állattartót, hogy éljenek a támogatási lehetőséggel és segítsék elő a felelős állattartást Taszáron.