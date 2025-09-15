szeptember 15., hétfő

Helyi közélet

2 órája

Feloszlatta magát a tabi képviselő-testület

Címkék#tabi testület#testület testület#polgármester

Az interneten bukkant fel egy hivatalosnak tűnő dokumentum arról, hogy a tabi képviselő-testület feloszlatta magát. A hírt Nagy Gyula, Tab polgármestere megkeresésünkre megerősítette.

Koszorus Rita

Értesüléseink szerint a képviselő-testület hétfő reggel tartott ülésén döntött a feloszlatásról szóló határozati javaslatról, amelyet elfogadtak. Tab polgármestere az információt telefonos megkeresésünkre megerősítette, bővebb tájékoztatást későbbre ígért. 

tabon feloszlott a képviselő-testület
Tabon feloszlott a képviselő-testület. Fotó: MW 

Úgy tudjuk, hogy Tabon már néhány hónapja feszültség volt a testületi tagok között, de csak most jutottak arra az elhatározásra, hogy a testület feloszlatja magát. Emiatt a testület a soron következő választásig kizárólag halaszthatatlan ügyekben, ügyvivőként működik tovább. Időközi választást kell tartani majd a városban, ahol a választópolgárok dönthetnek a képviselők és a polgármester személyéről. 

Időközben megjelent Nagy Gyula, polgármester közleménye a város hivatalos közösségi oldalán. Ebben úgy fogalmazott, hogy a képviselő-testület működésében látszólag megszűnt a konstruktív munka.

 – Ez számomra komoly és személys tanulság: le kell vetkőznöm azt a mélyen gyökerező hitem, hogy a kimondott szónak, a kölcsönös bizalomnak és a megegyezés becsületének súlya van. Tab város képviselő-testülete tekintetében ezek az értékek sajnos nem mindig érvényesültek, fogalmazott a közleményben. 

Hozzátette: sok esetben nehezített pályán kellett teljesítenie. – A képviselők - tisztelet a kivételnek - távolmaradása az operatív és közösségépítő munkából hozzájárult ahhoz, hogy a politikai felelősség a polgármester vállára nehezedjen, fogalmazott. 

Nagy Gyula, azt is leszögezte, hogy bízik benne, az önfeloszlatással lehetőség lesz egy új együttműödőbb, jogállamiságot és a település érdekeit tiszteletben tartó testület jöhet létre. 

A 2024-es önkormányzati választáson szavaztak bizalmat a tabiak Nagy Gyulának, amikor a szavazatok 53 százalékát adták le rá a választók. 

 

