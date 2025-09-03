Félszáz gyerek ismerkedett a sportágakkal ebben a barcsi táborban

Negyedik alkalommal rendezték meg Barcson a Diákolimpia Junior és életmód tábort ötven gyermek részvételével. A program bázisa a Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola aulájában volt. Az egy hetes tábor fő célja az volt, hogy minél több sportági alapmozgást ismerjenek meg a gyermekek. Az atlétika sportágban távolugrás, kislabda hajítás, gátfutás és futóiskola volt, de a magasugrást is gyakorolták a résztvevők. Labdajátékok közöl a labdarúgás és a kézilabda került előtérbe. Az úszást illetve a vízi játékokat két napon keresztül gyakorolták a diákok. Idén egy kerékpártúrát is szerveztek, melynek útvonala Barcs – Kastélyosdombó–Barcs volt. A zárónapon strandolás, labdarúgás volt a program a felújított műfüves pályán.