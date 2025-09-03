szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport a köbön

1 órája

Félszáz gyerek ismerkedett a sportágakkal ebben a barcsi táborban

Címkék#pálya#Diákolimpia Junior és életmód#gyermek#bázis#kerékpártúra#tábor

Öt napon át ötven gyermek vett részt a barcsi sporttáborban. Atlétika, labdajátékok és kerékpártúra szerepelt a programok közt.

Dombi Regina
Félszáz gyerek ismerkedett a sportágakkal ebben a barcsi táborban

Tábor a köbön, a sportról szólt minden a barcsi Diákolimpia és Életmód Táborban

Forrás: Horváth Gábor facebook

Negyedik alkalommal rendezték meg Barcson a Diákolimpia Junior és életmód tábort ötven gyermek részvételével. A program bázisa a Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola aulájában volt. Az egy hetes tábor fő célja az volt, hogy minél több sportági alapmozgást ismerjenek meg a gyermekek. Az atlétika sportágban távolugrás, kislabda hajítás, gátfutás és futóiskola volt, de a magasugrást is gyakorolták a résztvevők. Labdajátékok közöl a labdarúgás és a kézilabda került előtérbe. Az úszást illetve a vízi játékokat két napon keresztül gyakorolták a diákok. Idén egy kerékpártúrát is szerveztek,  melynek útvonala Barcs – Kastélyosdombó–Barcs volt. A zárónapon strandolás, labdarúgás volt a program a felújított műfüves pályán. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu