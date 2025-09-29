Feltöri az aszfaltot a Magyar Telekom hatmilliárdos fejlesztése Kaposváron

A Magyar Telekom mintegy hatmilliárd forintos ráfordítással korszerű, új optikai hálózatot épít ki a somogyi megyeszékhelyen.

A projekt már elkezdődött, azonban a lakosság által is érzékelhető, útfelbontással járó munkálatok zöme 2026-ban és 2027-ben várható. A fejlesztés célja, hogy a város lakói a legmodernebb, gyors és megbízható internetkapcsolathoz juthassanak, ezzel is elősegítve Kaposvár digitális fejlődését.

Szita Károly polgármester szerint, minden közműfelújítás – legyen az víz-, gáz- vagy telefonvezeték – pozitív fejlemény, aminek örülni kell. Annak érdekében, hogy a jövőbeni munkálatok zökkenőmentesebben haladjanak, és az útlezárások időtartama minél rövidebb legyen, a város emelte a közterület-foglalási díjakat. Ennek köszönhetően, ha a kivitelező nem tartja be a határidőket, akár háromszoros kötbért is fizethet a városnak.