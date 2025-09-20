Helyi közélet
2 órája
Felújítják a mentőállomás utcáját
A Versenyképes járások Programban egy konzorciumi pályázattal a böhönyei önkormányzat 20 millió forintot nyert arra a célra, hogy felújítsák a helyi mentőállomáshoz vezető Széchényi utca egyes szakaszait. Az új útburkolat kialakításával a mentőszolgálat napi munkáját segítik.
