Felújított ház őrzi a niklai remete emlékét, 270 milliót költöttek rá

Átadták a hétvégén a megújult Berzsenyi Emlékházat Niklán, amely fejlesztése mintegy 270 millió forintból valósult meg.

– 2026-ban a költő születésének 250. évfordulóját ünnepeljük – legyen ez az esztendő Berzsenyi-emlékév, amikor együtt ápoljuk és visszük tovább a „niklai remete” hagyatékát, fogalmazott közösségi oldalán Móring József Attila, országgyűlési képviselő, aki beszédet mondott az avatáson és Biró Norbert közgyűlési elnökkel részt is vállalt a megújult emlékház felavatásában.

