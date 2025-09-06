szeptember 6., szombat

Avatás

Felújított ház őrzi a niklai remete emlékét, 270 milliót költöttek rá

Koszorus Rita
Felújított ház őrzi a niklai remete emlékét, 270 milliót költöttek rá

Átadták a hétvégén a megújult Berzsenyi Emlékházat Niklán, amely fejlesztése mintegy 270 millió forintból valósult meg.
– 2026-ban a költő születésének 250. évfordulóját ünnepeljük – legyen ez az esztendő Berzsenyi-emlékév, amikor együtt ápoljuk és visszük tovább a „niklai remete” hagyatékát, fogalmazott közösségi oldalán Móring József Attila, országgyűlési képviselő, aki beszédet mondott az avatáson és Biró Norbert közgyűlési elnökkel részt is vállalt a megújult emlékház felavatásában. 
 

 

