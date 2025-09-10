Felújított útszakaszon száguldhatunk Somogyban

Szerda délelőtt hivatalosan is átadták a Hencse és Lad közötti útszakaszt, az útszakasz felújításával nemcsak az autósok jártak jól, hanem Lad község lakossága is. A felújítás ugyanis a településen belüli útszakaszt is érintette, így a település képe és megközelíthetősége is javult, hála a felújított útszakasznak.

Felújított útszakaszon gurulhatnak a sofőrök Somogyban

Fotó: Muzslay Péter

Újabb felújított útszakaszon száguldozhatnak Somogyban a sofőrök, ezúttal Hencse és Lad között újult meg egy útszakasz. A szerda délelőtti hivatalos átadón részt vett Pirosné Balla Krisztina, Lad polgármestere, László Sándor József, Hencse polgármestere, Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, Németh Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Kft. vármegyei igazgatója, Vörös Mátyás, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Kelei Zita választókerületi elnök és Szászfalvi László, országgyűlési képviselő. A hivatalos átadó után egy beszélgetés formájában tárgyalták meg a kivitelezés sikereit és buktatóit a felek.

– Nagyon örülünk a fejlesztésnek, ez a felújítás nemcsak a közlekedésben résztvevőknek jó, hanem a településnek is, hiszen megszépült a település képe, biztonságosabbá váltak útjaink és felújítás részeként több beálló is megújulhatott az ingatlanok előtt. Köszönjük mind a közútnak, mint Szászfalvi Lászlónak munkájukat, a település elérhetősége is sokkal jobb lett, amit érzékelünk a forgalom növekedésében is – mondta el Pirosné Balla Krisztina, Lad polgármestere.

Fotó: Muzslay Péter

– A felújítás annak az elképzelésnek a szerves részét képezte, melyben az volt a célunk, hogy a Kaposvár-Kadarkút-Lad és Szigetvár közötti Somogy vármegyei szakaszt azt csináljuk meg. Ez megvalósult, ennek nagyon örülök, és folytatjuk a munkát, hiszen van még mit felújítani – mondta el Szászfalvi László, országgyűlési képviselő.